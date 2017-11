Tribunal Judicial de Base adia julgamento de Sulu Sou  

O Tribunal Judicial de Base cancelou ontem a audiência de julgamento do processo em que são arguidos Sulu Sou Ka Hou e Scott Chiang, inicialmente agendada para 28 de Novembro. O despacho do juiz titular justifica a decisão tendo por base a resposta da Assembleia Legislativa (AL), que referiu não ter condições, antes da data marcada, para decidir sobre a suspensão do mandato do deputado democrata, atendendo aos debates das Linhas de Acção Governativa (LAG) que se estendem ao longo das próximas semanas. Sulu Sou diz tratar-se de um procedimento normal e assume que o adiamento lhe permite uma melhor preparação da defesa que vai apresentar no hemiciclo no dia da votação.

Em despacho proferido pelo juiz titular do processo, do 4º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de Base, é referido que, tendo em conta a resposta da Assembleia Legislativa, “onde se referiu que não tem condições para decidir, antes da data marcada para a audiência de julgamento no referido processo, se suspende o mandato do Deputado Sou Ka Hou”, atendendo ainda à agenda da AL e considerando que não será afectado o outro arguido do processo, Scott Chiang, opta o tribunal por “cancelar a data inicialmente marcada para a audiência de julgamento, diferindo para momento posterior a decisão sobre a nova data e hora para a sua realização depois de Assembleia Legislativa decidir sobre a mencionada questão”.

Contactado pelo PONTO FINAL, Sulu Sou Ka Hou, 2º arguido do processo, diz compreender a decisão do tribunal: “Se a Assembleia Legislativa não me suspender, o tribunal não pode dar início ao julgamento. E a Assembleia Legislativa só pode votar no final do debate das Linhas de Acção Governativa. É apenas um procedimento normal”, considera. O deputado democrata concorda, ainda assim, que o adiamento lhe oferece a possibilidade de preparar melhor a defesa que vai apresentar no hemiciclo e um tempo mais alargado para conquistar o apoio dos deputados.

Questionado sobre se vai abordar todos os parlamentares, Sulu Sou diz ainda estar “a considerar” a hipótese, uma vez que também tem que se preparar “para os debates sobre as Linhas de Acção Governativa”. O diálogo de bastidores, a concretizar-se, deverá ter início com aqueles que, como ele, foram eleitos pela via directa: “Poderão ser os deputados eleitos directamente em primeiro lugar. Mas ainda não tomamos a decisão de falar com eles”, assume. S.G.