Temperaturas mínimas devem rondar os 15o nos próximos dias

Céu nublado e ventos fortes de Nordeste. Eis o que prevê a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) para os próximos dias. A monção de Inverno vai continuar a afectar Macau e as temperaturas às primeiras horas da manhã e do final do dia podem rondar os 15 graus centígrados.

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos aconselham a população a manter-se quente, acrescentando que a tempestade tropical Kirogi, situada no Mar do Sul da China e deslocando-se no sentido do Sul do Vietnam, terá pouco impacto no território.

Ontem, às 9h, na estação meteorológica da Taipa Grande, foi registada uma temperatura mínima de 16,8o centígrados. A chuva e o nevoeiro que ontem se fizeram sentir em Macau foram trazidos pela monção de Inverno.