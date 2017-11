Taça da Corrida Chinesa: Zhang falha e Assunção aproveita

Helder Assunção conquistou a vitória na Taça da Corrida Chinesa, passando a bandeira axadrezada no seu Baic D50 TCR à frente de David Zhu, da República Popular da China, também ele num Baic D50 TCR, por uma margem de 11.933 segundos. Brian Lee, de Taiwan, foi terceiro e subiu ao patamar mais baixo do pódio. A fechar o top cinco estiveram Liu Lic Ka, de Macau, e Henry Lee Junior, de Hong Kong.

Na primeira volta, Zhang Zhi Qiang – que tinha conquistado a “pole” – conseguiu um arranque sem sobressaltos, mas um incidente levou ao içar da bandeira vermelha, reaproximando os pilotos. A corrida recomeçou atrás do ‘safety car’ à terceira volta, com Zhang a segurar a liderança, o compatriota Zhu na segunda posição e Assunção na terceira. Zhang começou a afastar-se e no final da terceira volta já estava com uma margem de cinco segundos de distância de Zhu.

A meio da prova, Assunção ultrapassou Zhu e segurou o segundo lugar, apesar de Zhang deter nesta altura com 10 segundos de avanço. No entanto, quando parecia que Zhang tinha a vitória assegurada, deparou-se com um problema no carro, na sexta volta. Assunção e Zhu conseguiram ultrapassá-lo e o piloto de Macau assumiu a liderança, lugar que manteve até cruzar a linha da meta.