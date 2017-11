Sulu Sou quer Plano de Comparticipação Pecuniária institucionalizado até 2019  

Fotografia: Eduardo Martins;

Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, o deputado pró-democrata Sulu Sou questionou o Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On sobre se tenciona, ainda durante o seu mandato, institucionalizar o Plano de Comparticipação Pecuniária. Argumenta o parlamentar que este pacote de apoio social tem sido implementado durante vários anos “sob regulamentações administrativas independentes” pelo que solicita uma explicação sobre os factores levados em conta na hora de determinar o valor distribuído anualmente.

Por “institucionalização” do Plano de Comparticipação Pecuniária, Sou Ka Hou entende a “definição de objectivos claros para partilhar as conquistas económicas com os residentes de Macau”, bem como o “estabelecimento de um mecanismo de ajustamento monetário que tenha como referência indicadores financeiros públicos”. Defende o jovem deputado que se a institucionalização for concluída no prazo de dois anos, Chui Sai On irá deixar um “activo político valioso” para a próxima Administração.

Apesar de assumir que a política de comparticipação pecuniária “pode resolver as necessidades imediatas de muitas famílias economicamente desfavorecidas”, Sou entende que a estrutura de receitas do Governo baseada nas taxas impostas ao sector do jogo pode fazer com que as alterações a este plano se tornem arriscadas. Isto porque, aliada às fontes de receitas da RAEM, a Assembleia Legislativa não tem o poder de supervisionar as despesas mais significativas contraídas pelo Executivo, diz o deputado.

“O Plano de Comparticipação Pecuniária sofre actualmente um efeito marginal de diminuição e a população tomou-o como garantido e espera que este venha a aumentar no futuro. Contudo, ao mesmo tempo, a diferença entre as receitas e as despesas públicas tem vindo a diminuir ao longo da última década e o Plano de Comparticipação Pecuniária tem trazido um impacto na saúde das finanças públicas”, escreveu Sulu Sou na interpelação endereçada ao Governo.