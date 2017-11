Sector alimentar, infra-estruturas e capacidade produtiva levam delegação do IPIM a Portugal e ao Brasil

Uma delegação do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) viajou para Portugal no sábado, para um périplo que se prolonga até ao próximo dia 26 e que abrange ainda o Brasil. A comitiva tem agendadas visitas de estudo a empresas do sector alimentar e a projectos de infra-estruturas e capacidade produtiva sediados em Lisboa, Rio de Janeiro e São Paulo. Aos 30 elementos da delegação juntam-se o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e uma delegação empresarial chinesa.

Durante a visita de nove dias, os representantes de Macau e da China Continental vão realizar, em conjunto com organismos governamentais e associações comerciais e câmaras de comércio de Lisboa, Rio de Janeiro e São Paulo, seminários económicos e comerciais e sessões de ‘networking’ para os quais serão convidados investidores e empresas ligadas aos sectores de processamento de produtos alimentares, comércio, tecnologia electrónica e tecnologias de produção.

“A presente viagem irá ajudar as empresas a expandir-se para o exterior e, ao mesmo tempo, atrair investimentos estrangeiros, ampliando, por essa via, a cooperação e o intercâmbio multidirecionais mediante estabelecimento de laços mais estreitos. Os membros da referida Delegação Empresarial estão ligados aos sectores de importação e exportação, processamento de produtos alimentares, investimento em capacidade produtiva e tecnologias de informação electrónica, entre outros”, revela o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento em comunicado.

As visitas têm em vista “desenvolver plenamente as vantagens singulares da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa” e impulsionar com o maior dinamismo o desenvolvimento estratégico dos “Três Centros” no âmbito da plataforma sino-lusófona”.