Salário mínimo: “Sucesso patronal” será prejudicado, defendem empregadores  

Naquela que foi a primeira sessão de consulta pública sobre a proposta de lei do salário mínimo – uma iniciativa que se estende até 27 de Dezembro – só as opiniões de empregadores se fizeram ouvir. Os patrões encaram a implementação do salário universal como uma “imposição” e sugerem mesmo que a sua atribuição esteja dependente de uma avaliação do trabalhador.

Sílvia Gonçalves

Na primeira sessão de consulta pública sobre a proposta de lei do salário mínimo, que ontem decorreu, vários empregadores manifestaram preocupação face à implementação de uma medida que, dizem, não contempla uma avaliação do trabalhador – em vertentes como a assiduidade – para calcular a respectiva remuneração. Também há quem tema a possibilidade de ter de atribuir um salário a quem, trabalhando à comissão, não concretize qualquer venda num determinado mês. Entre os patrões ontem presentes na iniciativa, houve ainda quem sugerisse que seja o Governo a responsabilizar-se pela compensação a quem aufere salários muito baixos, nomeadamente com a atribuição de subsídios. Em comum, a percepção de que a flexibilidade do mercado será atingida com a “imposição” salarial de que serão alvo, que vai dificultar o “sucesso patronal”.

“Normalmente não temos salários inferiores ao mínimo. Mas, num mês, o trabalhador pode não concretizar a venda, não há comissão, por isso não atinge o salário mínimo. Como vamos fazer a sua implementação?”, questionou um residente de apelido Wong, que disse pertencer ao sector da venda de automóveis.

“Em relação à iniciativa ou qualidade dos trabalhadores, já está a desaparecer, agora só falam do salário mínimo, mas a qualidade não está abrangida nisto [implementação plena do salário mínimo]. Se ele é dedicado, claro que vai ter o salário mínimo”, alegou José Tang. O empresário do sector têxtil assinalou que “diferentes sectores têm diferentes formas de funcionamento”. E sugeriu: “Se implementam o salário plenamente, que os trabalhadores possam também ser despedidos. Podem legislar, mas não é preciso implementar”.

Já um outro residente, de apelido Lei, que disse ser “representante da federação de fornecedores”, elenca as dificuldades que, defende, vão advir do salário mínimo universal e empurra para o Governo o apoio para quem sobrevive com baixos rendimentos: “Se for implementado o salário mínimo, temos o risco de aumento da inflação. Os patrões vão despedir os trabalhadores da terceira idade, nas PME’s pode haver falências. Sugiro que o Governo dê um subsídio aos trabalhadores com baixos rendimentos”.

Tal como José Tang, também um residente de apelido Vong associa a atribuição do salário mínimo à produtividade do trabalhador, sugerindo que esta dependa da sua avaliação: “Temos que ver a igualdade e a justiça. Se não avaliarmos a assiduidade da pessoa, poderá ser difícil. Em relação àqueles que chegam tarde, como se calcula? Será que os outros países têm um regime de avaliação? É preciso solicitar uma terceira parte para fazer a avaliação”, sugere.

Em resposta a estas intervenções, Ng Wai Han, subdirectora da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), disse estarem a ser ponderadas diferentes formas de cálculo: “Estamos a pensar que o salário mínimo vai abranger diferentes sectores. No caso da venda de um automóvel, haver um cálculo feito de acordo com as peças vendidas ou ponderar um mecanismo especial. Não há uma decisão, mas podemos pensar. Em diferentes sectores também há épocas altas e baixas. Pode-se fazer um cálculo de dois a dois, ou três a três meses, e não calcular só de mês a mês”.

Para quem associa a atribuição do salário mínimo à qualidade da prestação do trabalhador, a subdirectora da DSAL lembrou que as duas vertentes não estão associadas, e que cabe ao empregador dispensar o trabalhador, caso não esteja satisfeito com a sua produtividade, independentemente do salário deste: “O descontentamento não tem nada a ver com o salário mínimo. Um trabalhador é um património muito importante para a entidade patronal. Claro que um trabalhador também tem o seu dever, não pode estar todos os dias a sentir-se triste, isso depende da vossa comunicação. O objectivo é que todos tenham uma garantia, haver uma protecção”, salientou.

Para o residente de apelido Wong, do sector da venda a retalho e por grosso, o mercado deveria manter a sua própria regulação: “Acho que está a limitar o mecanismo de flexibilidade. Quando não conseguimos atrair trabalhadores, aumentamos o salário. Acho que o salário mínimo vai limitar o mecanismo de oferta e procura. A implementação plena sobrecarrega as despesas de exploração das empresas”, defendeu.

O senhor Lei, que representa as pequenas e médias empresas, encara a medida como uma imposição: “O salário mínimo num país é necessário, mas Macau podemos dizer que é uma aldeia piscatória, uma cidade harmoniosa, o desemprego é muito baixo. Se legislar, está a impor-nos, a obrigar-nos a fazer algo sem qualquer flexibilidade. Temos que fazer uma análise mais profunda, para permitir ouvir as pequenas e médias empresas, para ver se é necessário. Se limitar as pessoas, é difícil para o sucesso patronal”. Já a senhora Pao, do sector das indústrias de Macau, considera: “Será que o cálculo pode ser mais flexível ou não legislar o salário mínimo? Não há assim tantas pessoas com salário baixo”.

De acordo com os dados facultados no documento de consulta, em 2016 eram 44.200 os trabalhadores em Macau que auferiam uma remuneração inferior a 30 patacas por hora. A maioria, 53,6 por cento, exercia principalmente trabalho doméstico. Também no ano passado, existiam no território 25.300 trabalhadores domésticos. Destes, 24.200 eram não-residentes.