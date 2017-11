Sábado trágico. A Guia voltou a matar

Daniel Hegarty, de 31 anos, perdeu a vida no sábado, na sequência de um violento embate na Curva dos Pescadores, o mesmo local onde há cinco anos morreu o português Luís Carreira. O trágico acidente que vitimou o piloto britânico ocorreu a meio da corrida. O óbito, de acordo com a Comissão Organizadora do Grande Prémio, foi declarado na ambulância que transportava Hagerty para o Centro Hospitalar Conde de São Januário.

O piloto britânico Daniel Hegarty (Honda), que no sábado sofreu um acidente quando decorria a sexta de doze voltas ao Grande Prémio de Motos, morreu na ambulância quando se encontrava a ser transportado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, anunciou a Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau quase duas horas depois do piloto ter perdido o controlo da mota quando circulava na zona da Curva dos Pescadores.

“É com grande pesar que a Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau informa que o corredor britânico sucumbiu aos ferimentos quando seguia na ambulância a caminho do Hospital Conde S. Januário”, informou o coordenador da Comissão Organizadora e presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun.

Hegarty, de 31 anos, foi retirado de ambulância depois de, às 16:04, a meio da prova, ter batido nas barreiras de protecção na zona da Curva dos Pescadores, de acordo com o relatório de incidentes da organização.

Segundo Pun, o piloto “sofreu ferimentos graves” e foi de imediato transportado para o hospital. A morte de Hegarty só foi confirmada bastante depois, mas a decisão de dar por terminada a corrida quando ainda faltavam cumprir seis voltas ao Circuito da Guia estendeu um véu de tragédia sobre a 64.ª edição do Grande Prémio de Macau. A decisão de atribuir a vitória a Glenn Irwin e a realização de uma cerimónia de atribuição de troféus onde não houve lugar a hino ou a champanhe anteciparam, de certo modo, a confirmação de um facto que se fazia adivinhado.

O falecimento do piloto, numa altura em que a sua identidade ainda não era conhecida, foi, de resto anunciada pelo Canal Macau poucos minutos após o embate, tendo por base o relato de quem presenciou o acidente.

Ouvida pelo PONTO FINAL, a testemunha ocular dá conta da violência do embate. Hagerty, que foi projectado pela Honda CBR1000, perdeu o capacete e sofreu um traumatismo craniano grave, que o deixou inconsciente sobre o asfalto. O piloto, e ainda de acordo com a mesma fonte, não aparentava sinais de vida quando foi colocado na ambulância, tendo o óbito sido decretado pouco depois, de acordo com o comunicado lido por Pun Weng Kun.

A Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau entrou imediatamente em contacto com a família do piloto britânico, tendo-lhe feito chegar a garantia de que o Governo da RAEM lhe prestará o apoio que for necessário: “A comissão já contactou com a família e membros da equipa de Daniel garantindo que lhes será prestada toda a assistência. A Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau manifesta as mais sinceras condolências à família e amigos de Daniel”, disse o responsável, numa comunicação à imprensa sem perguntas.

Esta era a segunda participação de Hegarty no Grande Prémio de Macau. O piloto, de 31 anos, terminou a 50.ª edição do Grande Prémio de Motos de Macau, em 2016, na 16.ª posição.