Rob Huff vence WTCC e torna-se recordista de triunfos na Guia

O piloto britânico venceu ontem a corrida principal da etapa de Macau do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, alcançando a sua nona vitória no traçado do território. Na sexta-feira, Huff já tinha chamado a si um outro feito: cumpriu a volta mais rápida de sempre ao Circuito da Guia ao volante de um carro de turismo.

O britânico Rob Huff, ao volante de um Citroen C-Elysée da Munnich Motorsport, venceu este domingo a corrida principal da etapa de Macau do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC). Com o triunfo, Huff, de 37 anos, tornou-se no piloto mais premiado em duas ou quatro rodas nas mais de seis décadas de história do Grande Prémio de Macau.

Rob Huff, que largou do primeiro lugar, terminou a prova à frente do húngaro Norbert Michelisz (Honda) e do britânico Tom Chilton (Citroën) que subiram, respectivamente, ao segundo e terceiro lugares do pódio.

Apesar de se ter mantido a ordem da grelha de partida, a corrida principal do WTCC ficou marcada por uma intensa disputa pelo terceiro posto entre o britânico Tom Chilton e o argentino Esteban Guerrieri, que substituiu o Tiago Monteiro na Honda. Guerrieri já tinha competido no lugar de Monteiro nas etapas chinesa e japonesa do Campeonato de Carros de Turismo, voltando a assumir o desafio de competir no traçado do território.

Guerrieri, que largou da quinta posição, chegou a ascender ao terceiro posto, mas Chilton ultrapassou-o na última volta ao circuito da Guia depois de o argentino ter sido alvo de uma advertência por conduta anti-desportiva, caindo para o quarto lugar.

Já o sueco Thed Björk, ao volante de um Volvo e actual líder do Campeonato de Pilotos do WTCC, não foi além do quinto posto, enquanto o holandês Nicky Catsburg (Volvo S60) foi 13.º. Ambos perderam uma posição em relação ao arranque da corrida principal que, ao contrário do que sucedeu no sábado, na corrida de abertura, decorreu sob nevoeiro e chuva miudinha, com o piso molhado.

Numa prova que liderou do princípio ao fim, Rob Huff conquistou no domingo a sua nona vitória no circuito da Guia, tornando-se no piloto mais premiado em corridas de quatro rodas da história do Grande Prémio de Macau. No final da prova, o piloto britânico não conseguiu esconder a satisfação: “É fantástico voltar a triunfar em Macau, mas esta vitória devo-a por inteiro à minha equipa, pelo trabalho fabuloso que fizeram durante a noite [de sábado]. Os rapazes estiveram até às quatro e meia da manhã a garantir que o carro estava em condições para competir. Se não fossem eles, não teria, certamente, alcançado mais esta vitória”, disse Huff, antes ainda de subir ao pódio.

O piloto britânico tinha, de resto, conseguido já no sábado firmar o nome na história da 64.ª edição do Grande Prémio de Macau, ao garantir a volta mais rápida ao circuito da Guia ao volante de um carro de turismo. Na prova individual de contra-relógio, no âmbito do desafio Match Against the Clock, Huff cumpriu uma volta ao traçado do território em 02.23.995. A anterior melhor marca, na casa dos 02.24, tinha sido alcançada pelo argentino José Maria López em 2014.