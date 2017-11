Registo de mais de meio milhar de acidentes de trabalho num ano preocupa Ella Lei

O número de acidentes de trabalho continua a crescer e Ella Lei quer saber quando é que o Governo tenciona rever o Regulamento de Higiene e Segurança que se aplica nos estaleiros de construção do território. O diploma, recorda a deputada numa interpelação escrita dirigida ao Executivo, foi implementado há mais de 20 anos.

Ella Lei está preocupada com a segurança no local de trabalho, depois do presidente do Tribunal de Última Instância, Sam Hou Fai, ter destacado aquando da Sessão Solene de Abertura do Ano Judiciário 2017/2018 que foram registados, mais uma vez, mais de meio milhar de acidentes, número que representa um aumento de 36 por cento face ao ano judicial anterior.

“A mão-de-obra é limitada, portanto o essencial é aumentar a conhecimento sobre a gestão de segurança nos projectos de construção”, defende Ella Lei, na missiva que endereça ao Executivo. De acordo com a deputada, ainda que o Executivo reforce as inspecções e as sanções nos estaleiros de construção depois da ocorrência de cada acidente, o aumento é motivo de “alarme”.

O Regulamento de Higiene e de Segurança no trabalho relativo ao sector da construção civil estipula que um empreiteiro responsável por um estaleiro de obras tem de empregar um supervisor de segurança qualificado por cada cem trabalhadores ou mais, porém a lei não especifica a qualificação e as funções do supervisor, nem tão pouco a assistência e apoio que o empreiteiro tem de providenciar ao supervisor ou as consequências a que está exposto no caso de o supervisor não cumprir as responsabilidades.

“O Governo disse várias vezes que vai rever a lei relativamente a questões como o aumento do número de sanções e especificar que alguns procedimentos devem ser da responsabilidade de técnicos profissionais. Como está o progresso da revisão? Quando é que o Governo vai submeter o projecto legislativo à Assembleia Legislativa?”, questionou a deputada.

Ella Lei recorre no documento ao exemplo de Hong Kong no que toca à optimização do sistema de supervisão de segurança no sector da construção, já que na RAEHK, a lei exige um supervisor de segurança a tempo inteiro por cada 20 ou mais trabalhadores que trabalham em estaleiros. A deputada interroga, por isso: “Vai Macau ter em consideração as práticas de Hong Kong? O que é que o Governo já fez relativamente à formação do pessoal da segurança dos estaleiros em resposta à escassez de mão-de-obra na indústria?”