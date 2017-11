Problema na caixa de velocidades afastou André Pires de corrida trágica

O piloto da Team of Portugal, que competia aos comandos de uma Kawasaki, acabou por não largar para a corrida decisiva da edição de 2017 do Grande Prémio de Motos de Macau. Os problemas registados na caixa de velocidades do veículo impediram que Pires se fizesse ao asfalto da Guia. O piloto português quer, ainda assim, regressar no próximo ano ao Circuito da Guia.

O português André Pires (Kawasaki) não disputou a trágica 51.ª edição do Grande Prémio de Motos devido a uma avaria na caixa de velocidades, detectada durante o período de aquecimento (‘warm-up’), antes do início da corrida. A prova ficou marcada pela morte do britânico Daniel Hagerty, na sequência de um violento despiste na Curva dos Pescadores, quando estavam cumpridas seis das doze voltas da competição.

“Tive um problema no ‘warm-up’ com o motor da mota, tentámos fazer tudo para reparar, mas não foi possível, não temos cá peças suplentes. Não foi possível alinharmo-nos na grelha de partida”, disse, antes do início da prova, que arrancou, como previsto, às 15h40 de sábado.

O problema na caixa de velocidades deixou o piloto, de 28 anos, “muito desiludido”, depois de ter conseguido, no dia anterior, firmar a sua melhor marca pessoal no Circuito da Guia durante a prova de qualificação, em que ficou em 23.º lugar: “Correu bem o fim de semana todo, consegui fazer os meus melhores tempos, fiquei a 100 milésimos do meu recorde pessoal, mas infelizmente há coisas que nos ultrapassam e não é possível participar”, lamentou.

Em declarações feitas aos jornalistas antes da prova que acabaria por vitimar Daniel Hagerty, André Pires mostrou-se desiludido por falhar, pela primeira vez na carreira, uma prova por problemas de natureza técnica: “Antes no ‘warm-up’ que na corrida, podia ser mais perigoso (…) [Fiquei] muito desiludido, é a primeira vez na carreira que fico assim. Sempre fizemos tudo, ultrapassámos problemas, participei em todas as provas e sem dúvida é a primeira vez que fico de fora a ver uma corrida”, disse.

Apesar do contratempo que o impediu de tomar parte numa corrida que acabaria por ganhar feições trágicas, o piloto de Vila Pouca de Aguiar manifestou vontade de voltar a competir no Circuito da Guia no próximo ano, no âmbito da 65.ª edição do Grande Prémio de Macau: “Se voltar vamos tentar vir com mais força e mais bem preparados”, indicou.

Na sexta-feira, Pires fez o seu melhor tempo de sempre na prova de qualificação, com 2.32,167 minutos, a 9,086 segundos de Glenn Irwin, o piloto que agarrou a “pole position”. O piloto norte-irlandês, que comandava a corrida quando o acidente que vitimou Hagerty determinou o cancelamento da prova, acabou por ser proclamado vencedor pela Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau.