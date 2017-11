Piloto britânico consciente dos riscos e da apreensão que causava nos familiares

“É muito difícil, sobretudo com os meus filhos. O meu filho mais velho tem nove anos e compreende perfeitamente as coisas. Ele pode ir por ele mesmo ao You Tube e obter factos e estatísticas relativos a estas coisas, como por exemplo o número de pilotos que morreram ao longo dos anos”.

As palavras são de Daniel Hegerty e são retiradas de uma entrevista concedida ao jornal britânico “The Daily Mirror” em 2016. Nela, o malogrado piloto abordava as preocupações com que se deparava em termos de carreira e colocava o impacto que a profissão tinha sobre os que lhe eram mais próximos entre os maiores dilemas com que se deparava. Se a angústia que as provas de estrada suscitavam junto dos filhos o preocupavam, o impacto que a participação em corridas como a Isle of Man TT ou a Northwest 200 tinham sobre os pais também não eram menores: “Os meus pais vivem completamente receosos. Não gostava de estar na pele deles, porque não é fácil para mim competir. Eu quando vou para uma corrida desligo por completo, foco-me no que estou a fazer e esqueço-me de quem está em casa a sofrer por mim. Digo-lhes apenas que me tento concentrar o mais possível de forma a minimizar também o mais possível os riscos”. No sábado, no território, não bastou toda a concentração do mundo.