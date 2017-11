O pódio mais triste. Glenn Irwin venceu Grande Prémio de Motos

O norte-irlandês Glenn Irwin alcançou na Guia um dos mais importantes triunfos da carreira, mas também o mais ingrato. Irwin, de 27 anos, subiu ao pódio e recebeu o troféu de vencedor da edição número 51 do Grande Prémio de Motos, mas recusou-se a celebrar. A prova foi interrompida a seis voltas do final na sequência do violento despiste que vitimou Daniel Hagerty.

Marco Carvalho

Semblante carregado, os olhos rasos de lágrimas e uma breve cerimónia – onde não houve lugar nem a hino nacional britânico, nem a champanhe – que se arrastou por uma eternidade no edifício do Grande Prémio de Macau, junto ao Terminal Marítimo do Porto Exterior.

Na sua segunda participação no Grande Prémio de Macau, Glenn Irwin venceu na Guia, mas o que poderia ter sido um dos mais importantes triunfos da carreira do piloto norte-irlandês acabou por ser dos mais ingratos. Irwin, de 27 anos, foi proclamado vencedor da 51.ª edição do Grande Prémio de Motos de Macau pela Comissão Organizadora da prova, depois da corrida ter sido interrompida à sexta volta na sequência do violento embate que custou a vida a Daniel Hagerty.

Glenn Irwin encabeçou um pódio integralmente britânico. Quando a corrida foi dada como terminada o norte-irlandês – que rodou sempre mais rápido que a concorrência nos treinos e na sessão de qualificação para a corrida propriamente dita – seguia em primeiro lugar, seguido de Peter Hickman e do veterano Michael Rutter, que competiram ambos aos comandos de uma BMW.

Ambicioso e com uma condução ousada, Glenn Irwin largou na “pole position” para a corrida de sábado e apenas perdeu o controlo das operações no Circuito da Guia durante parte da primeira volta. Consciente das capacidades de Irwin,, Hickman – que tinha vencido as duas últimas edições da prova, em 2015 e em 2016 – tentou assumir o domínio da corrida logo após a partida. Menos bem no arranque acabou por estar o companheiro de equipa de Hickman na BMW. Com oito triunfos no palmarés, o veterano Michael Rutter caiu para a quinta-posição, tendo sido ultrapassado por Martin Jessop e por Connor Cummins.

Rutter, de 45 anos, acabou, no entanto, por levar a melhor sobre ambos os pilotos com o desenrolar da corrida. Na frente da prova, Irwin recuperou a posição com que se fez à pista antes ainda do final da primeira das doze voltas previstas ao Circuito da Guia e resistiu ao assédio de Peter Hickman até a prova ter sido interrompida. Irwin destacou-se com a volta mais rápida ao Circuito da Guia, tendo cumprido os mais de 6200 metros do traçado do território em 2,24,094, menos 207 milésimos de segundo que Peter Hickman.

A 51.ª edição do Grande Prémio de Motos ficou, no entanto, irremediavelmente marcado pelo acidente que vitimou Daniel Hagerty. Nenhum dos três pilotos que subiram ao pódio celebraram e a organização acabou por cancelar a conferência de imprensa prevista. O vencedor contestou mesmo, em declarações aos jornalistas, a razoabilidade de se organizar uma cerimónia de entrega de prémios, considerando a vitória no Grande Prémio de Motos como “irrelevante” face às circunstâncias: “É um fim trágico, o deste dia. Não sinto que tenha subido ao pódio. Estivemos os três numa caixa com três patamares”, defendeu Irwin. “A meu ver nunca irá haver um pódio para esta corrida”, rematou o piloto norte-irlandês.