Museu das Comunicações convida população a eleger “os selos do ano”  

O Museu das Comunicações vai promover um concurso junto dos coleccionadores de selos e dos entusiastas da filatelia do território que tem por objectivo eleger os selos mais atractivos emitidos pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações de Macau ao longo do corrente ano.

Os residentes do território com seis ou mais anos são convidados pelos CTT a votar nos seus selos e blocos favoritos. Os participantes podem votar no máximo de em três produtos filatélicos por categoria. Os produtos que entre 4 de Dezembro e 4 de Fevereiro do próximo ano receberem um maior número de votos serão eleitos como os “selos do ano”, de acordo com a preferência da população. A iniciativa, que serve o propósito de promover o coleccionismo filatélico e o apreço pelos selos do território, vai sortear posteriormente cerca de três dezenas de prémios entre os participantes. Os mais valiosos são dois cupões filatélicos no valor de 3000 patacas.