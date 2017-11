Mortara soma e segue na Guia

Edoardo Mortara venceu ontem a prova da Taça do Mundo de GT, superiorizando-se a Robin Frijns e Maro Engel, que fecharam o pódio na segunda e terceira posições, respectivamente. A prova ficou marcada por vários incidentes. Apenas nove pilotos cruzaram a linha final.

Pedro André Santos

Era apontado como um dos favoritos, até pelo seu historial em Macau, e Edoardo Mortara não defraudou. Depois de ter mostrado credenciais nas provas qualificativas, o piloto italiano não deu hipótese à concorrência, somando já seis vitórias na Guia, duas em Fórmula 3 e quatro em GT.

“É muito gratificante vencer esta corrida e tem um grande significado para mim em vários aspectos. Não foi fácil, precisava de ter um grande carro ao longo do fim-de-semana e também alguma sorte. Penso que fomos competitivos quando foi necessário e não arriscámos em demasia quando não era necessário”, começou por dizer o piloto suíço naturalizado italiano.

Mortara lembrou as especificidades do Circuito da Guia, onde “é muito fácil cometer erros”, contando com o apoio da equipa da Mercedes para somar nova vitória: “Não foi nada fácil mas penso que correu tudo bem ao longo do fim-de-semana. A Mercedes trouxe um carro bastante competitivo e a equipa esteve bastante bem, tivemos alguma sorte na prova classificativa mas não cometemos erros e isso é o que é preciso para vencer aqui”, acrescentou.

O piloto italiano vai agora estrear-se em Hong Kong, na etapa local do Campeonato do Mundo de Fórmula E, juntamente com Maro Engel, que terminou a Taça do Mundo de GT na terceira posição: “Foi uma corrida entusiasmante, dei o máximo em cada volta para tentar recuperar posições. No fim não foi o suficiente, é preciso também um pouco de sorte. Fiquei um pouco desiludido mas no fim é um grande resultado para a Mercedes e eles merecem, porque houve uma grande preparação e aposta em termos e pilotos para o evento em Macau”, disse o piloto alemão.

O segundo lugar do pódio foi ocupado por Robin Frijns, comandando um Audi R8 LMS que se intrometeu entre os dois modelos AMG GT3 da Mercedes: “A prova foi complicada, havia muitas partes da pista que estavam molhadas. Ao início tive algumas dificuldades, o plano era atacar na parte final e nas voltas finais correu-me bastante bem. Consegui algumas das voltas mais rápidas, isso permitiu-me discutir o primeiro lugar com o Edoardo mas infelizmente a corrida terminou”, referiu o piloto holandês.

A prova ganhou emoção extra na última volta quando Frijns ganhou alguma distância de Engel e aproximou-se de Mortara, mas o italiano acabou por conseguir gerir bem até ao final, não obstante a pressão do holandês.