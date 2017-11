Mehdi Bennani venceu primeira manga do WTCC na Guia  

O piloto marroquino Mehdi Bennani, aos comandos de um Citröen, venceu no sábado a primeira corrida da etapa de Macau do Mundial de Carros de Turismo (WTCC) que terminou mais cedo do que o previsto devido a um acidente.

Bennani, de 34 anos, ficou à frente do holandês Tom Coronel (Chevrolet) e do japonês Ryo Michigami (Honda) que subiram, respectivamente, ao segundo e terceiro lugares do pódio, mantendo a ordem da grelha de partida da corrida de abertura do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo no território.

A corrida foi suspensa e não retomada na sequência de um acidente ocorrido a uma volta e meia do fim, após uma batida do húngaro Norbert Michelisz (Honda), que ficou em quinto lugar, a seguir ao sueco Thed Björk (Volvo), actual líder do Mundial, que foi quarto.

O argentino Esteban Guerrieri, que substituiu novamente o português Tiago Monteiro, que falhou a etapa de Macau, foi sexto classificado, enquanto o britânico Rob Huff (Citroën) foi sétimo.

O piloto britânico, com a marca de oito vitórias no Circuito da Guia e apontado como um dos favoritos da prova, foi o mais rápido em pista, rodando a melhor volta em 2.26,469 minutos, estabelecendo um novo recorde de velocidade em competição, um dia depois de ter feito o mesmo nos treinos cronometrados.

Na corrida principal do WTCC de domingo, com 11 voltas, Huff (Citröen) largou na primeira posição, após ter conquistado a ‘pole position’ na qualificação de sexta-feira, seguido de Norbert Michelisz (Honda) e de Tom Chilton (Citröen).

Tiago Monteiro (Honda Civic) que falha em Macau a terceira prova, por estar a recuperar de um violento acidente ocorrido em 7 de Setembro numa sessão de testes da Honda, em Barcelona, caiu no sábado do quarto para o quinto lugar no âmbito da classificação relativa ao título mundial de pilotos.