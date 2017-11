“Livros do Oriente” publica dois novos títulos sobre Macau

O primeiro volume de textos do sinólogo Manuel da Silva Mendes (1867-1931), que se fixou no território, no início do século XX, e “O Silêncio dos Céus”, do jornalista e escritor Fernando Sobral, que tem Macau por cenário, em meados do século XIX, são os dois novos títulos que a editora “Livros do Oriente”, dirigida por Rogério Beltrão Coelho, lançou ou ainda vai lançar em Lisboa.

O livro “Manuel da Silva Mendes: Memória e Pensamento” reúne todos os textos sobre arte, filosofia e religião, cultura e tradições chinesas, do advogado e juiz português, e inclui três ensaios sobre o autor, da autoria de António Aresta, de Amadeu Gonçalves e de Tiago Quadros. Esta edição surge quando se assinalam os 150 anos do nascimento do intelectual, em Vila Nova de Famalicão. Conhecedor profundo da arte e da porcelana chinesa, que coleccionou com grande entrega, Manuel da Silva Mendes viveu em Macau de 1901 a 1931 e, entre outras funções, ocupou o cargo de presidente do Leal Senado.

Apresentado no final da semana passada, “O Silêncio dos Céus”, de Fernando Sobral, decorre no contexto das guerras doo ópio, centrando-se nas conspirações, paixões, relações de amizade e de ódio que rodeiam uma tentativa de independência de Macau. Jornalista, escritor e cronista do PONTO FINAL, Sobral integra actualmente a redacção do Jornal de Negócios. “O Silencio dos Céus” é o terceiro romance de Sobral, que deu já à estampa “O Segredo do Hidroavião” e “As Jóias de Goa”.

“Manuel da Silva Mendes: Memória e Pensamento” é hoje apresentado em Lisboa pelo investigador António Aresta, na Delegação Económica e Comercial de Macau, numa iniciativa que tem arranque previsto para as 17h30 minutos, horário local.