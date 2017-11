Licenças para telecomunicações e convergência de telecomunicações no mesmo saco  

Derby Lau Wai Meng, responsável pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (DSCT), garantiu que, no futuro, as licenças de telecomunicações e as relativas ao sistema de convergência de telecomunicações vão ser emitidas de acordo com os mesmos termos. De acordo com as informações ontem veiculadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a DSCT planeia completar o novo sistema por fases e pretende proceder aos trabalhos de renovação quando os contratos de telecomunicações expirarem.

Em relação ao lançamento de uma consulta sobre a Proposta da Alteração do Regime Administrativo dos Serviços de Radiocomunicações, realizado em Junho, a dirigente avançou que a primeira proposta já estava concluída. Contudo, devido a detalhes relativos aos procedimentos administrativos e aos processos relacionados com o sector das telecomunicações, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações decidiu realizar a proposta final em duas fases. Na primeira serão actualizados os pagamentos e as taxas e apenas na segunda será apresentado o texto final com as emendas ao regime administrativo.