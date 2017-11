IACM instala compactador de lixo de pequena escala na Rua dos Currais  

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) introduziu no território um novo modelo de compactador de lixo de menores dimensões, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O modelo deverá ser testado numa primeira instância na Rua dos Currais e, de acordo com a Ou Mun Tin Toi, o organismo pretende introduzir mais unidades pela cidade. Contudo, não são avançadas estimativas quanto a possíveis datas, nem ao número de novos dispositivos que o organismo dirigido por José Tavares tenciona instalar.

Com o novo compactador de menores dimensões, o IACM espera melhorar a eficácia dos procedimentos de recolha de lixo e também aumentar as condições de higiene dos pontos de recolha, nomeadamente nas ruas mais estreitas da cidade. O organismo assumiu que subsistem certas dificuldades e restrições no que diz respeito à procura de locais para instalar os pontos de recolha de lixo.

De acordo com números avançados pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, actualmente existem no território 73 compressores de lixo e 132 pontos de recolha fechados, diminuindo de 1.600 para 183 os locais de recolha de lixo a céu aberto espalhados pelo território.