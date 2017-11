Hong Kong: Sara Rafael 19.a no Mundial de Canoagem de Mar

A portuguesa Sara Rafael terminou ontem na 19.ª posição a prova feminina dos Mundiais de canoagem de mar, que estão a decorrer na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Depois de ter sido oitava no Tahiti em 2015, a canoísta do Clube Náutico do Litoral Alentejano terminou os 22 quilómetros da prova em 2:07.14,5 horas.

A vencedora foi a sul-africana Hayley Nixon, que completou o percurso em 1:55.23 horas, menos 16,1 segundos do que a compatriota Michelle Burn e 50,8 do que a neozelandesa Teneale Hatton.

Já no domingo, Oscar Chalupsky, a competir por Portugal, alcançou um 11.º lugar na competição.

Nascido na África do Sul há 54 anos, Chalupsky foi o melhor elemento da seleção portuguesa em Hong Kong, ao gastar 1:39.17 horas para cumprir os 22 quilómetros do percurso.

David Fernandes concluiu a prova em 23.º, em 1:47.01 horas, e Marco Gomes foi 30.º, com uma marca de 1:51.24.

O australiano Cory Hill sagrou-se campeão do mundo, com um tempo de 1:31.55 horas, à frente dos sul-africanos Hank McGregor (1:32.20) e Eduard Mocke (1:32.53).