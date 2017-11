Hato. A culpa não pode morrer solteira, insistem democratas

Ng Kuok Cheong e Au Kam San querem que o Governo retire ilações políticas dos prejuízos causados pela passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto último. Os dois deputados da bancada democrata entregaram na Assembleia Legislativa um pedido de audição em que é exigida a responsabilização política dos titulares dos principais cargos governativos.

Fotografia: Eduardo Martins;

Dois deputados da chamada ala democrata de Macau submeteram à Assembleia Legislativa um pedido de audição relativamente à responsabilização dos governantes após a passagem do tufão Hato, o pior a fustigar o território em mais de meio século.

A Assembleia Legislativa aprovou, na semana passada, a proposta de realização de um debate de interesse público – ainda não agendado – sobre “a efetivação das responsabilidades dos governantes”, mas Ng Kuok Cheong e Au Kam San entendem não ser suficiente.

Para que “o presente debate de interesse público seja eficazmente realizado é necessário esclarecer a veracidade de uma série de questões, por isso, há que apresentar, em simultâneo, uma proposta de audição, solicitando que seja constituída uma Comissão especializada e convocadas as figuras relacionadas” com o caso para “prestarem esclarecimentos”, diz a nota justificativa do pedido de audição, entretanto já admitido pela Assembleia Legislativa (AL).

Entre as figuras que Ng e Au pretendem convocar constam o chefe do executivo, a secretária para a Administração e Justiça, o secretário para os Transportes e Obras Públicas e o actual e o anterior director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).

A audição constitui um mecanismo muito mais abrangente do que o debate, permitindo nomeadamente que seja convocada a prestar depoimento no hemiciclo qualquer pessoa que tenha uma relação ou conhecimento directos sobre o assunto em apreço.

Desde a transferência do exercício de soberania para a China, em 1999, o ‘poder’ da audição por parte da Assembleia Legislativa nunca foi usado, dado que as (poucas) propostas para o efeito submetidas a plenário – maioritariamente pelos deputados democratas – foram sempre chumbadas pelos seus pares: “O tufão Hato devastou a RAEM [Região Administrativa Especial de Macau], aliás, foi um desastre que causou dez mortos, centenas de feridos, levando à suspensão do abastecimento de água e de electricidade em amplas zonas, com consequentes dificuldades e sofrimento para a vida da população”, sublinham os deputados na nota justificativa, sem esquecer ainda os “prejuízos significativos”.

“O público suspeita que o Conselho para o Tratamento de Incidentes Imprevistos, liderado pelo chefe do Executivo, e a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (…) falharam nas suas responsabilidades no que respeita à referida catástrofe, nomeadamente no respectivo aviso, prevenção e salvamento”, lê-se na missiva, admitida pelo hemiciclo, mas igualmente por agendar.

“Como é que vai ser implementada, de forma concreta, a efectivação das responsabilidades dos governantes? Ou será que se vai evitar as responsabilidades e empurrá-las?”, referem os deputados, questionando ainda se houve “falhas graves” ou “decisões altamente controversas” ou se “só um governante é que falhou”: “Tudo isto tem de ser concretamente esclarecido”, frisam os dois parlamentares.

Os pedidos para que sejam apuradas responsabilidades políticas na sequência da passagem, em 23 de Agosto, do tufão Hato têm sido recorrentes no hemiciclo.

Na terça-feira, o chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, referiu que o inquérito, aberto em setembro para apurar se, durante a passagem do tufão Hato, “houve erros ou responsabilidades por parte dos serviços públicos e pessoal, em termos de cumprimento dos deveres legais, particularmente no âmbito de prevenção e trabalhos de salvamento em catástrofes”, se encontra concluído, estando o relatório na fase de tradução.