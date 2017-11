Guia deixa Monteiro praticamente arredado do título

Tiago Monteiro falhou em Macau a terceira etapa consecutiva do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, por estar a recuperar de um violento acidente ocorrido em 7 de Setembro numa sessão de testes da Honda, em Barcelona. Com a penúltima etapa do WTCC concluída, o piloto português caiu para o sétimo lugar com 200 pontos, menos 55,5 do que o líder, o sueco Thed Björk, que compete ao volante de um Volvo S60.

O português, que liderou até à etapa chinesa da competição, já tinha sido ultrapassado no Japão pelo húngaro Norbert Michelisz (Honda Civic), que agora soma 249 pontos. Já o holandês Nicky Catsburg (Volvo S60), que ontem não pontuou, caiu para a quarta posição (21,5), sendo ultrapassado pelo piloto marroquino Mehdi Bennani (216 pontos), vencedor da corrida de abertura no Circuito da Guia. Em quinto surge Tom Chilton (210,5 pontos), seguido de Esteban Guerrieri (205 pontos).

O Mundial de WTCC termina no Qatar entre 30 de Novembro e 1 de Dezembro