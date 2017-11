A edição de 2017 do Grande Prémio de Macau atraiu cerca de 78 mil espectadores às bancadas colocadas ao longo do Circuito da Guia, menos quatro mil do que na edição de 2016 do certame. Há um ano, a 63.a edição da competição atraiu 81 mil espectadores, de acordo com a Comissão Organizadora do certame. Só ontem, visitaram o recinto do Grande Prémio cerca de dezanove mil pessoas.

