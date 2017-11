“Fui apenas preguiçoso”, admitiu técnico acusado de falsificar testes da Ponte do Delta

Um antigo funcionário do laboratório que atestava os padrões de qualidade dos materiais utilizados na construção da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau admitiu ter falseado os resultados. O homem, um dos 19 técnicos acusados pelo Ministério Público de Hong Kong no âmbito de um processo de falsificação de resultados, diz que incúria se ficou a deve apenas a preguiça.

Um dos 19 funcionários do laboratório envolvido no escândalo relativo à falsificação dos testes de resistência dos materiais utilizados na construção da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau admite que agiu de forma irresponsável, mas garante que não o fez por malícia, mas sim por preguiça. Wong Kwok-yiu, antigo técnico do laboratório responsável pelos testes deu-se na sexta-feira como culpado de duas acusações de recurso a dados falsos para elaborar relatórios sobre a qualidade do betão que viria a ser utilizado na construção da ponte entre 2012 e 2015, avançou o South China Morning Post (SCMP).

O advogado de defesa de Wong Kwok-yiu disse, perante o colectivo de juízes do Tribunal de Tuen Mun, que o homem, de 61 anos, falseou o documento estritamente por preguiça e por medo de poder ser repreendido pelos seus erros. O causídico garante que não houve qualquer suborno envolvido, acrescentado que os blocos de cimento em questão cumpriam os padrões exigidos: “Se os blocos de cimento fossem de má qualidade… teriam afectado a segurança estrutural na ponte”, respondeu a juíza Ivy Chui Yee-mei ao advogado, de acordo com o South China Morning Post.

Os 55 quilómetros da travessia, que combina tabuleiros e túneis, estão em processo de construção desde 2011 e vão ligar a parte Oriental do Delta do Rio das Pérolas, onde se situa Hong Kong, à parte ocidental da desembocadura do rio, onde se situam Zhuhai e Macau.

No final de 2012, o Departamento de Engenharia Civil e Desenvolvimento de Hong Kong (CEDD) criou um laboratório com a finalidade exclusiva de submeter a exame alguns dos materiais utilizados na edificação da estrutura. Pelo crivo do laboratório passaram, entre outros, o cimento, a pedra e as barras de aço que viriam a ser utilizados no projecto, sendo que o trabalho de supervisão estaria sob a tutela do Departamento de Auto-Estradas da antiga colónia britânica.

Os trabalhos de gestão e operação dos testes de resistência foram terceirizados a uma empreiteira – Jacobs China Limited – para a qual trabalhava Wong Kwok-yiu. O South China Morning Post escreve que no Laboratório Regional de Obras Públicas em Siu Ho Wan, era esperado que Wong conduzisse testes de compressão a amostras de cimento para garantir que a qualidade do material ia ao encontro dos padrões definidos pelo sistema de acreditação de materiais actualmente em vigor na vizinha Região Administrativa Especial.

Entre o dia 1 de Setembro de 2012 e 30 de Junho de 2015, Wong introduziu incorrectamente os resultados obtidos e houve pelo menos uma ocasião em que recorreu a uma amostra diferente aquando da verificação dos materiais. Os procedimentos estiveram na origem de duas leituras incorrectas. Para esconder o sucedido, o acusado utilizou um bloco de cimento de alta resistência para simular um teste de compressão. A informação foi revelada em tribunal pela equipa de defesa do arguido.

O South China Morning Post refere ainda que os resultados foram enviados para um responsável ppelo Departamento de Engenharia Civil e Desenvolvimento, que foi levado a acreditar que as conclusões eram genuínas e que poderia, assim, lançar relatórios acreditados.

Ivy Chui Yee-mei adiou a leitura da sentença do caso para o dia 1 de Dezembro e pediu um relatório sobre o histórico de Wong Kwok-yiu. Outros 18 suspeitos enfrentam acusações de conspiração e fraude mas ainda não compareceram perante um juiz. Os arguidos foram chamados ao Tribunal de Tuen Mun, onde terão de responder a 7 de Dezembro.

Desde que a empreitada de construção foi iniciada , a Travessia do Delta foi assolada por atrasos e derrapagens que já atingiram os 117 mil milhões de dólares de Hong Kong. Durante a construção da estrutura registaram-se mais de 270 incidentes. As ocorrências custaram a vida a pelo menos 10 trabalhadores. Mais de seiscentos ficaram feridos.