Fantasia 10 acolheu palestra sobre Dança do Leão

A galeria Fantasia 10, no Bairro de São Lázaro, acolheu no Sábado uma palestra sobre a tradição por detrás da dança do Leão do Sul da China. A iniciativa teve como orador Pun Chong Kuan, Mestre de Wushu e director da Academia de Wushu de Macau.

Pun Chong Kuan explicou que os rituais da Dança do Leão na China se dividem em Leão do Sul e Leão do Norte, tendo o Rio Yangtze como referência. O Mestre de Wushu explicou ainda que se mantém, até hoje, a dúvida sobre se o Leão do Sul se desenvolveu partindo da imagem e dos rituais associados ao Leão do Norte.

A Dança do Leão apresenta várias particularidades no que diz respeito à aparência e aos movimentos dos animais. Tais diferenças têm por base razões especiais e aludem a influências diversas. Pun apontou a ligação entre a Dança do Leão e os heróis do romance histórico “O Romance dos Três Reinos” que remonta ao século XIV.

Pun Chong Kuan é não apenas o director da Academia Wushu de Macau, mas também o presidente do quadro de supervisores da Associação de Mestres de Wushu de Macau.