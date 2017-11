F3: Vitória dramática ao dobrar da esquina

Um final electrizante garantiu a vitória a Daniel Ticktum na Taça do Mundo de Fórmula 3. O piloto britânico aproveitou da melhor forma as batidas de Sérgio Sette Câmara e Ferdinand Habsburg na última curva antes da meta. Lando Norris garantiu o segundo lugar, ao passo que Ralf Aron ficou com a terceira posição do pódio.

Pedro André Santos

Foi, certamente, uma das finais mais emocionantes da prova de Fórmula 3 do Grande Prémio de Macau, senão mesmo a mais emocionante. Sérgio Sette Câmara liderava a competição e estava bem encaminhado para cruzar a meta, mas Ferdinand Habsburg ainda mantinhaa fé de conseguia ultrapassar o brasileiro. À entrada para a derradeira curva, o piloto austríaco da Carlin tentou ultrapassar Sette Câmara pelo lado de fora e agarrar a liderança, mas o excesso de velocidade na tentativa de garantir o primeiro lugar acabou por fazer os dois pilotos embater nas barreiras. O incidente deixou o brasileiro fora de combate, enquanto que Habsburg ainda conseguiu cruzar a meta, na quarta posição, numa altura em que o carro já circulava com menos uma roda.

A vitória acabou por “cair no colo” de Daniel Ticktum, que também teve o mérito de subir vários lugares na classificação ao longo da corrida, seguindo-se Lando Norris e Ralf Aron, que fecharam o pódio na segunda e terceira posições, respectivamente: “Foi um final incrível. Mantive a calma e procurei aproveitar as oportunidades que me apareceram, surgiu uma no final e até essa altura acho que não tive muita sorte. Não há palavras para descrever ter acabado por ser o primeiro a passar a meta”, disse Ticktum no final da prova.

O piloto britânico – que curiosamente é companheiro de equipa de Sérgio Sette Câmara na Motopark with VEB – disse que ficou surpreendido mas feliz por ter terminado em primeiro, atribuindo em parte a vitória às características próprias do circuito: “Ter paciência em Macau é o segredo. Se tivesse ficado em quinto ou sexto noutra pista pensaria que seria de certa forma normal, mas em Macau está sempre no nosso pensamento podermos vencer porque não há margem para erros. Se um piloto conseguir ser rápido em Macau consegue ser rápido em qualquer outra pista do mundo, porque é o circuito mais difícil do mundo”, concluiu Ticktum, visivelmente satisfeito.

Os despistes de Sérgio Sette Câmara e Ferdinand Habsburg acabaram por beneficiar também Lando Norris e Ralf Aron, que conseguiram assim lugar no pódio quando certamente já não o esperariam: “A prova de Macau é uma prova que toda a gente quer vencer, o segundo lugar não é mau. O fim-de-semana não foi o ideal, mas estou satisfeito, a corrida foi dura mas continuei a dar o melhor até ao fim. Consegui aproveitar ao máximo as oportunidades que foram apareceram e no final consegui chegar ao segundo lugar”, disse Norris, piloto britânico que corre pela Carlin.

Ralf Aron, por sua vez, salientou que “a persistência acabou por compensar”, mostrando-se também ele surpreendido por ter conseguido agarrar o pódio: “Perguntei à equipa em que posição estava porque não tinha a certeza. Estava à espera que algo pudesse acontecer porque no circuito de Macau todos querem vencer e tudo pode acontecer, quando cheguei à curva e vi os dois carros parados fiquei contente por poder terminar em terceiro”, referiu o piloto da Estónia, que representa a Van Amesrfoort Racing.