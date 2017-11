Criptomoeda: Director da Wi Holding afasta envolvimento do “Dente Partido”  

A suspeita de que o histórico líder da tríade 14K poderia estar envolvido no lançamento de uma nova criptomoeda pela empresa local Dragon Corp foi anunciada em Setembro e agora desmentida pelo director executivo da outra empresa envolvida no projecto. Em declarações ao portal Business Insider, Chakrit Ahmad admitiu que conhece Wan Kuok-koi, mas explicou que a sua presença na cerimónia de assinatura do acordo se deveu a uma “terceira pessoa” que apresentou o ex-recluso como uma “figura proeminente de Macau”.

“O ‘Dente Partido’ não está envolvido na Dragon [Corp]”. Foi desta forma que Chakrit Ahmad, director executivo da Wi Holding – empresa responsável pela encriptação de uma nova criptomoeda – afastou o alegado envolvimento do antigo líder da tríade 14K no lançamento da nova moeda virtual pela empresa local Dragon Corp. Em declarações ao portal Business Insider à margem da Web Summit, em Lisboa, Ahmad admitiu conhecer Wan Kuok-koi, ainda que “não em grande medida”, mas rejeitou o seu envolvimento no projecto.

As suspeitas de que o histórico líder da tríade 14K – que foi libertado do Estabelecimento Prisional de Coloane em 2012,após ter cumprido 14 anos de prisão por tentativa de homicídio, agiotagem e branqueamento de capitais – poderia estar por detrás da oferta inicial de moeda da Dragon Corp foram noticiadas pelo jornal South China Morning Post. Em finais de Setembro último, o jornal da antiga colónia britânica dizia ter tido acesso a fotografias que colocavam Pang Nga Koi na cerimónia de assinatura do acordo entre as duas empresas envolvidas no negócio. A sua presença foi agora explicada por Chakrit Ahmed que disse que o ex-recluso foi apresentado por uma “terceira pessoa” como sendo uma “figura proeminente de Macau”.

A oferta inicial da nova criptomoeda foi anunciada em Setembro. As empresas envolvidas no projecto são então a Dragon Corp – que se propôs a angariar 500 milhões de dólares norte-americanos – e a tailandesa Wi Holding – responsável pelo processo de encriptação da nova moeda virtual, que se deverá chamar ‘futuro coin’. Os investidores deverão receber em troca criptomoedas que poderão ser trocadas por fichas a utilizar no futuro Dragon Pearl Hotel Casino. Vinte por cento do valor angariado durante o processo de oferta inicial de moeda será destinado a financiar este casino flutuante que se encontra actualmente em construção na Noruega, pelo valor de 300 milhões de dólares norte-americanos. Os restantes 80 por cento serão financiados pelo Governo norueguês, revelou Ahmad à Business Insider. A empresa responsável pela concepção do projecto, a Brova Idea, espera ter a embarcação concluída até 2020.

O anúncio da criação da nova criptomoeda surgiu apenas três semanas após o Governo Central ter proibido a angariação de fundos através de ofertas iniciais de moeda. Actualmente, a RAEM não autoriza os serviços da Bitcoin. Ainda em Setembro, a Autoridade Monetária de Macau emitiu uma nota na qual alertava para os riscos inerentes aos investimentos em criptomoedas e aconselhava as instituições bancárias locais a “não intervirem, directa ou indirectamente, em quaisquer actividades ou prestação de serviços financeiros relacionados com este tema”.

Já a Autoridade Monetária da RAEHK recusou-se a tecer comentários sobre o assunto, instada pela agência Reuters, avisando apenas os investidores de que uma plataforma de transacções em criptomoeda “pode não estar regulada ou localizada num país terceiro, pelo que os investidores podem perder a totalidade do investimento feito caso a plataforma em questão cesse operações”.