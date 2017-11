A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações vai lançar, no início de Dezembro, um carimbo comemorativo da “Exposição Filatélica Conjunta de Macau e Shenzhen” e um Cartão de Natal intitulado “Rainha dos céus, rogai por nós”. O primeiro estará disponível na Galeria do Museu Memorial Lin Zexu de Macau, no dia 1 de Dezembro, entre as 10h e as 17h. Já o postal será colocado à venda, a partir de 4 de Dezembro, na Estação Central e em todas as outras estações e quiosques postais da RAEM.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...