Concluído sistema de drenagem de água pluvial na Colina da Taipa Grande  

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transporte deu por concluídas as obras de melhoramento da rede de drenagem de água pluvial na Colina da Taipa Grande. O Governo acredita que, com o novo sistema, quando ocorrerem chuvas intensas, serão atenuadas as consequências de eventuais inundações na Rua do Regedor.

Designada “Obra de melhoramento da rede de drenagem de água pluvial na Colina da Taipa Grande”, a empreitada agora concluída teve início em Abril de 2016, e, segundo a DSSOPT, ficou concluída dentro do prazo legalmente definido, com um valor superior a 63 000 000,00 de patacas.

“O novo sistema de drenagem de águas pluviais na Colina da Taipa Grande estende-se ao longo da Estrada Almirante Magalhães Correia para recolher parte da água pluvial oriunda da Colina da Taipa Grande e desviá-la para o novo colector de águas pluviais e para a box culvert localizada na Estrada Almirante Magalhães Correia, desaguando depois para o mar através da saída do emissário situado junto da Ponte da Amizade”, explica o organismo, em comunicado. Deste modo, explica-se, é reduzido o volume de água pluvial da Avenida Olímpica até à estação elevatória de Pai Kok “e dirime-se a tensão da drenagem da Rua do Regedor”.

A mesma obra abrange a Colina da Taipa Grande e a Estrada Almirante Magalhães Correia, num comprimento total de 1100 metros. De acordo com a DSSOPT, a obra consistiu, sobretudo, “na construção de um canal numa parte do talude da Colina da Taipa Grande, de um colector de água pluvial de 1 500mm de diâmetro, de uma box culvert de 2,8m de largura e na repavimentação da via pública”.

A mesma nota esclarece que, durante a execução da obra, “as concessionárias dos serviços de utilidade pública coordenaram entre si a instalação das suas infra-estruturas subterrâneas, de modo a evitar escavações repetidas na via pública”.