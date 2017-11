Comissão Organizadora do Grande Prémio cumpriu minuto de silêncio em memória de Daniel Hegarty

Os membros da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau cumpriram ao início da manhã de ontem, o quarto e último dia da 64.a edição do Grande Prémio de Macau, um minuto de silêncio em memória de Daniel Hegarty, o piloto britânico que perdeu a vida na sequência de um violento acidente na Curva dos Pescadores. Na iniciativa participaram os membros das subcomissões , os oficiais de prova e os comissários de pista. Hegarty terá sido a 16.a pessoa a perder a vida no Circuito da Guia em 64 anos de Grande Prémio de Macau.

