Cinco anos depois, uma nova vítima

A morte não é um algo estranho ao Circuito da Guia, um traçado que é considerado por muitos como um dos mais exigentes do planeta. Em mais de seis décadas de história, não foram poucas as vezes que o véu da tragésia se abateu sobre a principal prova regular do calendário desportivo do território, ainda que já não se registassem fatalidades no Grande Prémio de Macau há cinco anos.

Em 2012, o português Luís Carreira, de 35 anos, morreu após um despiste durante a qualificação, também na Curva dos Pescadores, situada na zona mais rápida do Circuito da Guia.

Um dia depois, o piloto de Hong Kong Phillip Yau, de 40 anos, morreu aos comandos de um Chevrolet Cruze, quando competia na Taça CTM, ao embater contra uma parede, na curva do Hotel Mandarim, quando seguia a mais de 200 quilómetros por hora.

Foi nesse local que em 2005 morreu o francês Bruno Bonhuil, aos 45 anos, durante o aquecimento para o Grande Prémio de Motociclismo.

Onze anos antes, em 1994, também no Grande Prémio de Motos, o japonês Katsuhiro Tottiori tinha perdido a vida na segunda manga da prova. O japonês seguia sozinho na recta entre a curva dos Pescadores e a curva R quando uma paragem violenta da moto, devido a um problema mecânico, o projectou para fora da pista, tendo embatido nas rochas junto ao mar e falecido no local.

Em 1967, Dodje Laurel, o piloto filipino que maior projeção internacional conquistou, perdeu a vida na curva do Clube Marítimo, hoje curva do Hotel Mandarim, depois de ter embatido num poste de iluminação pública, capotando o carro que se incendiou de imediato.

Aos pilotos que perderam a vida nas curvas e contra-curvas da Guia acresce a morte de um turista no ano 2000, na sequência de um estranho acidente. Ao volante de um Renault, o piloto holandês Franz Verschuur não conseguiu fazer a curva do Hotel Lisboa e seguiu em frente pela escapatória. Sem conseguir travar, o piloto levou tudo à sua frente, ceifando dois turistas já na zona da Praça Ferreira do Amaral. Se Verschuur saiu incólume do incidente, o mesmo não se pode dizer das vítimas: uma teve morte imediata e a outra ficou gravemente ferida. A equipa retirou-se da prova em sinal de respeito e luto.