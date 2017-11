Chui Sai On reúne com empresários chineses baseados em Macau  

O Chefe do Executivo manteve, na passada sexta-feira, um encontro com os presidentes da Associação das Empresas Chinesas de Macau e do Conselho de Administração do Grupo Nam Kwong. Na reunião foram discutidos temas como a promoção do desenvolvimento económico e social de Macau e o apoio à integração das pequenas e médias empresas do território no âmbito das estratégias de desenvolvimento regionais. Fu Jianguo, responsável pelo Grupo Nam Kwong, indicou que as empresas chinesas concluíram, após o tufão Hato, que é necessário criar um mecanismo comum de resposta.

