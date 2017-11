Badaraco brilha na Taça CTM

Jerónimo Badaraco foi o vencedor da classe 1600cc na Taça CTM – Taça de Carros de Turismo de Macau, uma prova que disputou “taco a taco” com Paul Poon, de Hong Kong. Leong Ian Veng foi o vencedor da corrida, em termos gerais, superando o japonês Mitsuhiro Kinoshita e o colombiano Julio Acosta.

Pedro André Santos

Jerónimo Badaraco apontava ao pódio na Taça CTM, na categoria de 1600cc, mas acabou por ser o mais rápido no Circuito da Guia, superando o piloto de Hong Kong Paul Poon, a quem deixou a mais de um segundo de distância. “Estou muito contente por ter ganho esta prova na minha classe, especialmente em Macau, que tem um circuito muito exigente. Era difícil de prever, estava à espera de ficar no pódio e, por isso, claro que estou muito contente por ter sido o melhor na minha categoria”, disse Jerónimo Badaraco em declarações ao PONTO FINAL.

Fazendo uma análise à prova, o piloto macaense explicou que o início não lhe correu de feição, após uma largada menos conseguida. Badaraco conseguiu, no entanto, uma recuperação notável que lhe garantiu o melhor tempo na classe: “Fiquei um pouco para trás porque ainda não estou habituado ao meu carro na chuva. Demorei tempo a perceber quais as partes em que podia acelerar no circuito. Depois fui-me habituando, ganhando também um maior ‘feeling’ dos pneus”, acrescentou.

A disputa acesa com Paul Poon foi um dos grandes motivos de interesse da prova, tendo o piloto da RAEM acabado por levar a melhor na contenda, após “picar” o condutor de Hong Kong: “Vi-o à minha frente na parte superior do circuito e dei-lhe um ligeiro toque na traseira do carro para ele saber que estava lá a dar pressão. Na subida de São Francisco fui mais rápido e depois acabei por conseguir ultrapassá-lo. Acho que ele não estava à espera”, contou.

Jerónimo Badaraco ficou em nono lugar da geral, enquanto Celio Dias foi 12º, Rui Valente 27º e Eurico de Jesus 31º. Filipe Clemente de Souza, um dos favoritos à conquista do troféu, não se qualificou.

Descrevendo a corrida como “um pouco confusa” devido à mistura de classes em prova – de 1600cc e acima de 1950cc – Jerónimo Badaraco espera que a organização tenha mais consideração sobre este aspecto nas próximas edições: “Acho que a Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau tem a ideia de manter esta fórmula, mas acho que não é correcto haver uma corrida com duas classes de carros tão diferentes. Na qualificação estive à frente de muitos carros da classe superior a 1950cc, só que como hoje [ontem] esteve a chover eles passaram-nos facilmente, a velocidades perigosas. Espero que a organização compreenda isto para não continuar a corrida desta forma”, recomendou.

Na classificação geral foi Leng Ian Veng, de Macau, quem venceu, ao levar a melhor sobre o piloto japonês Mitsuhiro Kinoshita e o colombiano Julio Acosta, que ficaram em segundo e em terceiro lugares, respectivamente. Kinoshita ainda ameaçou o primeiro lugar a partir da sétima volta, mas as esperanças do japonês acabaram por cair por terra após um incidente com vários carros na zona da Estrada de D.Maria que levou ao içar das bandeiras vermelhas. A oito voltas do final da prova a sessão acabou por ser interrompida e Leong foi declarado vencedor.