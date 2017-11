Autoridades de Díli ainda não solicitaram extradição do casal Guerra

O Governo timorense ainda não tinha solicitado, no final da semana passada, a extradição de Tiago e de Fong Fong Guerra às autoridades australianas. A informação foi avançada à agência Lusa por Angela Carrascalão. A ministra da Justiça do Executivo de Díli adiantou ainda que não foi emitido qualquer pedido de captura contra o casal de residentes do território.

Até à ultima sexta-feira a justiça timorense ainda não tinha emitido qualquer mandado de captura contra Tiago e Fong Fong Guerra. A garantia foi dada pela ministra da Justiça de Timor-Leste à agência Lusa, que adiantou ainda que as autoridades de Díli também não solicitaram a extradição do casal de residentes do território que há mais de uma semana fugiu para a Austrália.

“Estamos ainda a completar todo o processo. O assunto está a andar por vias diplomáticas”, disse Angela Carrascalão em Díli, referindo-se ao caso de Tiago e Fong Fong Guerra. O casal fugiu de barco para Darwin, no Norte da Austrália, a 9 de Novembro.

A governante disse que, até então, Timor-Leste não emitiu um mandado de captura internacional e que não foi feito um pedido de extradição à Austrália.

O assunto continua a ser acompanhado pelas autoridades políticas, diplomáticas e judiciais timorenses, suscitando amplo debate na imprensa local e redes sociais.

Um dos aspectos mais comentados tem a ver com a decisão da Embaixada de Portugal em Díli ter emitido os documentos de viagem que os dois portugueses tinham na sua posse quando chegaram a Darwin, no dia 9 de novembro.

Artigos e comentários críticos da decisão têm dominado referências ao caso numa altura em que a missão diplomática está ‘entre embaixadores’, com a saída do país do anterior, Manuel Gonçalves de Jesus e ainda sem que o seu sucessor, José Pedro Machado Vieira, tenha chegado a Timor-Leste.

Com ligações a Macau, o casal Tiago e Fong Fong Guerra foi condenado no Tribunal de Díli a penas de oito anos de prisão por peculato, um caso que foi alvo de recurso para o Tribunal de Recurso.

Tiago e Fong Fong Guerra fugiram de Timor-Leste viajando de barco para Darwin onde entraram ilegalmente a 9 de Novembro.

Na semana passada José Ximenes, procurador-geral timorense, confirmou à agência Lusa que está a ser preparado um mandado, mas escusou-se a confirmar se já tinha sido ou não emitido e se era um mandado nacional ou internacional.

O casal, que recorreu da sentença, estava, entre outras medidas, impedido de sair do país e está agora num centro de detenção de imigrantes ilegais, situado nas imediações do Aeroporto de Darwin.

A sua situação continua, para já, pouco clara, com especialistas ouvidos pela Lusa a explicaram que a lei australiana não permite a extradição dos portugueses, ainda que reconheçam que a relação bilateral entre os dois países torna o caso “mais complicado” e potencialmente “mais demorado” de resolver: “A Austrália só pode extraditar pessoas para países de extradição, ou seja aqueles países identificados na Lei de Extradição, com quem exista um acordo de extradição”, disse à Lusa Kevin Boreham, professor de direito internacional na Australian National University (ANU) em Camberra.

“Não há acordo de extradição com Timor-Leste e penso que não há sequer acordo de cooperação em assuntos criminais”, acrescentou.

A Austrália tem acordos de extradição com cerca de 140 países, incluindo Portugal, mas não com Timor-Leste, sendo que a lei em vigor permite que Camberra possa lidar com “pedidos de assistência mútua” de qualquer país com quem não tenha esse acordo, cabendo a decisão final ao procurador-geral australiano.

O gabinete do procurador-geral disse que “a Austrália pode receber pedidos de um terceiro país em que a pessoa alvo do pedido extradição não seja cidadão desse país”.

“No caso de não haver um acordo bilateral directo, um país pode solicitar a extradição de pessoas com base em tratados multilaterais em que regulamentos domésticos estejam em vigor”, refere a nota enviada à Lusa.

Kevin Boreham explica que na prática e mesmo num cenário em que Timor-Leste emita um mandado de captura ou solicite o apoio australiano na detenção do casal, continuam a aplicar-se os mesmos critérios da Lei de Extradição.