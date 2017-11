Associação das Mulheres pede formação profissional para idosos  

Ho Ka Ian, vice-directora responsável pelos serviços de apoio da Associação Geral de Mulheres de Macau, acredita que o Governo vai continuar a implementar, no próximo ano, o Plano de Acção para o Desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos nos Próximos Dez Anos.

Citada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a dirigente acredita que o Executivo continuará a implementar melhorias no acesso ao emprego e nos serviços facultados aos idosos. Ho Ka Ian defende que os idosos enfrentam muitas dificuldades no acesso ao emprego e sugere, por isso, que o Governo faculte formação no âmbito da capacitação profissional e que forneça informações de recrutamento adequadas. A vice-directora sugeriu ainda que as empresas e a sociedade devem contribuir para que os idosos sintam mais confiança, através da oferta de maiores oportunidades a este segmento da população.