Ambrose So: as licenças de jogo são suficientes, importante é controlador número de mesas

O director executivo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), Ambrose So, revelou-se este domingo muito confiante em relação ao crescimento positivo da economia previsto para o próximo ano. O responsável disse esperar um aumento das receitas de jogo da SJM no quarto trimestre, noticiou este domingo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Ambrose So afirmou que depois da conclusão do Lisboa Palace, a operadora que dirige terá mais espaço para apostar no desenvolvimento de elementos que não o jogo. O dirigente considera que o actual número de empresas com licença para operar casinos em Macau é suficiente, sendo importante, porém, controlar o número de mesas que cada uma das operadoras explora.

No que diz respeita ao plano do Governo para controlar o aumento do número de mesas, Ambrose So espera que o número de mesas de jogo nos empreendimentos já em funcionamento não vá crescer, excepção feita aos espaços de jogo que se encontram actualmente em construção.

O director executivo da SJM adiantou que o Lisboa Palace consegue suportar 400 mesas, mas o Governo não vai “permitir 400, talvez nem mais de 100”. Contudo, o responsável pela Sociedade de Jogos de Macau espera que o critério de atribuição do número de mesas seja coerente com os procedimentos tomados face a outras operadoras.