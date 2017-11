Alexis Tam garante “cumprimento dos procedimentos de segurança ao longo do Circuito da Guia”

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e presidente do Comité de Organização do Grande Prémio de Macau (COGPM), Alexis Tam, garantiu este domingo que o Governo não está a considerar colocar fim à prova de motociclos do Grande Prémio de Macau, mas assegurou ontem que vão ser envidados mais esforços em matéria de segurança. O dirigente lamentou a morte do britânico Daniel Hegarty. O piloto, de 31 anos, sucumbiu no sábado aos ferimentos que sofreu na sequência de um violento embate, na Curva dos Pescadores.

Alexis Tam lembrou que o desporto motorizado – prática que acarreta “enormes riscos e desafios” – integra o programa do Grande Prémio de Macau há 51 anos e assegurou que a prova só vai melhorar daqui para a frente. O governante reiterou ainda que todas as medidas e preparações de segurança foram as adequadas.

Chong Coc Veng, por sua vez, defendeu que a segurança e limpeza do circuito não devem ser colocadas em questão. O coordenador do COGPM afirmou ainda que as provas que decorrem em estradas e em circuitos são totalmente diferentes e não podem ser comparadas. Chong esclareceu ainda que ninguém quer que ocorram acidentes, mas defendeu que os aspectos das instalações de segurança vão ao encontro dos critérios exigidos.

Já Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto, referiu que a segurança é mesmo o elemento mais importante do Grande Prémio. Concluída a 64ª edição da prova, o também coordenador do COGPM, frisou que apesar do acidente que vitimou Hagerty a comissão organizadora está “confiante que as corridas do próximo ano serão mais competitivas”. Pun Weng Kun indicou ainda que serão os pilotos a determinar os acertos em diferentes secções do circuito e que é difícil prever situações concretas. O presidente do Instituto do Desporto defendeu também que o Circuito da Guia cumpre todos os padrões de segurança exigidos.

Ao operar um balanço à edição número 64 do Grande Prémio de Macau, Alexis Tam afirmou que o evento e as actividades realizadas em simultâneo “trouxeram um ambiente mais animado à cidade”. O governante revelou que o número de visitantes a entrar em Macau registou um aumento de seis por cento relativamente ao mesmo período do ano passado.