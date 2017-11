WTCC: Michelisz, o “intruso” que surpreendeu a Citroën

O piloto húngaro Norbert Michelisz, companheiro deo ausente Tiago Monteiro na Honda, liderou a primeira sessão de treinos livres do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCC). O piloto magiar saltou para a frente da corrida logo ao fim do primeiro quarto de hora da sessão. Nos restantes 30 minutos, Michelisz conseguiu manter uma vantagem de mais de um segundo em relação à concorrência.

Robert Huff, um dos principais candidatos ao triunfo na Guia, cortou a meta a apenas 0,352 segundos do húngaro. O piloto britânico corre pela Citroën C-Elysée, equipa que dominou as restantes quatro posições do top-5, mostrando estar forte, tal como nas edições anteriores da prova.

Esteban Guerrieri, piloto argentino que substitui nas curvas e contra-curva da Guia Tiago Monteiro, alcançou o oitavo melhor tempo, enquanto que Thed Björk, actual líder do campeonato, fez o décimo melhor tempo.

As corridas de WTCC regressam hoje ao asfalto do traçado do território a partir das 14h50.