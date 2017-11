Verdes são os sonhos, da cor do limão

Tem chamado a si o estatuto de presença mais colorida nas curvas e contra-curvas da Guia e este ano não é excepção. A marca de bebidas Vita volta a associar-se, pelo quarto ano consecutivo, ao piloto de Hong Kong Darryl O’Young, que voltou ontem a fazer-se ao traçado do território com aquele que será, também, o bólide mais excêntrico em pista. O’Young, que disputa a Taça do Mundo de GT ao volante de volante de um Porsche 911 GT3 R transfigurado com o amarelo e verde que tradicionalmente se associa aos pacotes de chá de limão produzidos pela Vita Lemon Tea, terminou ontem a primeira sessão de treinos livres no décimo posto.

O piloto da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong concluiu a sua volta mais rápida ao Circuito da Guia em 2 minutos, 20 segundos e 525 centésimos.

“A sessão de treinos de hoje correu muito bem”, assinalou o piloto no final da corrida. “A minha equipa de apoio fez um trabalho fabuloso e estou confiante de que posso correr ainda mais depressa e obter uma prestação ainda melhor na sessão de qualificação desta sexta-feira”, assumiu O’Young.

O piloto de Hong Kong venceu recentemente a etapa de Xangai do Campeonato do Mundo de GT e este ano é o único representante de Hong Kong na Taça do Mundo da categoria.