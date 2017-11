Suspensão de dirigentes do Instituto Cultural é desnecessária, sustenta Alexis Tam  

Alexis Tam considerou esta quinta-feira desnecessária uma eventual suspensão, a título preventivo, dos dirigentes do Instituto Cultural visados por um processo disciplinar, adiantou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura recusou terminantemente a possibilidade de Leung Hio Ming e do vice-presidente do Instituto Cultural, Chan Peng Fai, poderem vir a ser alvo de suspensão temporária enquanto decorre o processo disciplinar de que são alvo. A iniciativa, recorde-se, abrange ainda o artista plástico Guilherme Ung Vai Meng, que ocupou até ao início do ano o cargo de presidente do Instituto Cultural. A instauração do processo, recorda a Rádio Macau, remonta a Abril, não dispondo ainda o Governo de um prognóstico relativo à conclusão da investigação.

O processo disciplinar teve por base as irregularidades denunciadas pelo Comissariado Contra a Corrupção no recrutamento de funcionários públicos. Ontem, em declarações aos jornalistas, Alexis Tam fez ainda questão de recordar que o orçamento para o próximo ano relativo aos apoios sociais teve um aumento de 14 por cento. O governante destacou, em particular o aumento das prestações sociais direccionadas para a terceira idade, com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura a lembrar que os idosos deverão começar a receber 5820 patacas por mês a partir do próximo ano.

As declarações de Alexis Tam foram prestadas à margem da cerimónia de inauguração das instalações de uma nova creche por parte da Associação Geral das Mulheres de Macau. O governante garantiu, nas respostas que concedeu à imprensa, que o Chefe do Executivo atribui muita importância aos temas relacionadas com a qualidade de vida da população e deixou no ar uma garantia: dada a performance positiva da economia do território, é preciso garantir que os residentes de Macau tenham ainda melhores condições de vida.