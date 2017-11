Supremo Tribunal do Camboja ilegaliza principal partido da oposição  

O Supremo Tribunal do Camboja anunciou esta quinta-feira a ilegalização do principal partido da oposição, a oito meses de eleições consideradas decisivas para o país, dirigido há 32 anos pelo primeiro-ministro Hun Sen.

O Partido do Resgate Nacional do Camboja (PRNC) foi acusado de traição e de conspiração com agentes estrangeiros para derrubar o Executivo. O partido recusa as acusações e considera-as uma manobra política do primeiro-ministro Hun Sen para liquidar a oposição, opinião apoiada por organizações internacionais de direitos humanos e analistas independentes.

O líder do PRNC, Kem Sokha, está detido desde Setembro, pelas mesmas acusações, incorrendo numa pena de 15 a 30 anos de prisão.

A decisão de ilegalizar o Partido de Resgate Nacional do Camboja, a escassos meses das eleições marcadas para Julho de 2018, foi anunciada pelo juiz presidente do Supremo Tribunal, Dith Munty, que é também um membro destacado do partido no poder, e tomada por unanimidade do colectivo de nove juízes.

O veredicto inclui a proibição de actividade política por cinco anos a 118 membros do partido.

Hun Sen, de 65 anos, dirige o Camboja desde 1985.

No início de Setembro, mais de uma centena de agentes das forças de segurança cambojanas participaram numa operação surpresa que teve como objectivo proceder à detenção do líder do principal partido da oposição do Camboja, informou a Associated Press.

Kem Sokha foi retirado da sua casa, situada na capital Phnom Penh, pouco passava das 00h00 do dia dois de Setembro e foi levado pela polícia algemado, segundo o testemunho da filha, Monovithya Kem.