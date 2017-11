Sulu Sou: Comissão de Regimento e Mandatos não se pronuncia sobre eventual suspensão

É um parecer não opinativo, aquele que será emitido pela Comissão de Regimento e Mandatos sobre o pedido de suspensão do mandato do deputado Sulu Sou Ka Hou. Entendem os membros da comissão que não devem influenciar o sentido de voto do plenário, ao qual cabe, de acordo com o Estatuto dos Deputados, a decisão. O democrata diz contar, para já, apenas com o apoio dos parlamentares Au Kam San, Ng Kuok Cheong, José Pereira Coutinho e Agnes Lam. Mas ainda vai dialogar com os restantes.

Sílvia Gonçalves

A Comissão de Regimento e Mandatos, que ontem analisou o pedido de suspensão do deputado Sulu Sou, não vai emitir um parecer opinativo. Decidiram os membros da Comissão que apenas se vão pronunciar sobre os procedimentos a seguir pela Assembleia Legislativa (AL) e sobre os efeitos da suspensão. Entendem os deputados que não devem emitir uma opinião que possa influenciar o sentido de voto do plenário, ao qual cabe a decisão. Sulu Sou remeteu uma carta ao presidente da Assembleia e à Comissão a pedir esclarecimentos sobre o facto de não ser ainda deputado à data em que decorreram os factos que desencadearam o processo judicial, tal como no momento em que foi deduzida a acusação pelo Ministério Público. A Comissão vai solicitar à assessoria jurídica da Assembleia Legislativa que apresente uma explicação ao deputado. Sulu Sou, que se prepara para apresentar a sua defesa no hemiciclo no dia da votação, diz só ter recebido ainda o apoio de quatro deputados: Au Kam San, Ng Kuok Cheong, José Pereira Coutinho e Agnes Lam.

“A nossa Comissão discutiu sobre a matéria e não vamos tocar no caso em si, nem na investigação, porque não cabe à Comissão fazê-lo. A Comissão actua de acordo com o Estatuto dos Deputados, nomeadamente o artigo 27º, para decidir sobre os procedimentos e sobre os efeitos da suspensão ou não do mandato e como é que o plenário vai acompanhar o assunto”, anunciou ontem Kou Hoi In à imprensa, após a reunião. Entendem os deputados que não devem influenciar a votação do plenário: “Todos concordaram que o parecer não vai comentar nem emitir opiniões que vão influenciar a votação em plenário, não vamos emitir opiniões tendenciais para influenciar o sentido de voto. Cabe ao plenário decidir se o mandato de deputado deve ser suspenso”, alegou o presidente da comissão.

Ainda sim, a decisão não foi unânime, rectificou depois Kou Hoi In: “A maioria dos membros concordou com esta metodologia, ser um parecer não opinativo”, recusando nomear aqueles que se manifestaram contra. A Comissão terá entretanto uma segunda reunião no dia 20, o mesmo em que será emitido o parecer e entregue ao presidente da Assembleia Legislativa.

DEDUÇÃO DA ACUSAÇÃO DETERMINA RECURSO AO ARTIGO 27º, DIZ COMISSÃO

Kou Hoi In explicou ainda que a aplicação do artigo 27º neste caso se deve ao facto de ter sido já deduzida pelo Ministério Público a acusação contra o arguido: “Porque já foi deduzida a acusação e, de acordo com o Estatuto dos Deputados, temos que aplicar o artigo 27º para o caso. O artigo 30º do Estatuto dos Deputados é só quando há pedido do tribunal para autorizar a comparência ou não do deputado em juízo, porque nessa fase não está deduzida a acusação, então aplica-se o artigo 30º”. Ou seja: “Antes da acusação só se solicita ao deputado para ser testemunha ou para responder em juízo, mas como já está deduzida a acusação o tribunal então dirige-se à assembleia directamente para perguntar se suspende o mandato do deputado”.

Kou Hoi In esclareceu também que é a assembleia que define o artigo a aplicar: “A Comissão também discutiu sobre este assunto. Não é porque o tribunal invocou o artigo 27º ou 30º, a Assembleia é que tem que decidir o que está definido no Estatuto dos Deputados, qual deve ser o artigo aplicável”. E todos os membros da comissão se pronunciaram a favor da aplicação do artigo 27º? “Houve deputados que levantaram dúvidas, mas depois da análise entendemos que o artigo 27º está de acordo com o Estatuto dos Deputados. Sim, todos concordaram”.

Questionado sobre se foi analisado o facto de Sulu Sou não ser ainda deputado aquando da ocorrência dos factos e da dedução de acusação, o presidente da Comissão explicou que a questão já havia sido colocada pelo democrata: “O deputado mandou uma carta ao presidente da Assembleia a colocar essa dúvida e a carta foi encaminhada para a comissão. Pedimos à assessoria jurídica para explicar directamente ao deputado, na reunião da comissão não discutimos sobre isso”.

SULU SOU: “NESTE MOMENTO, APLICAR O ARTIGO 27º É UMA SOLUÇÃO VIÁVEL”

Sulu Sou, que ontem esteve presente na reunião da Comissão, descreve a argumentação por si apresentada: “Expliquei qual a razão deste caso, que é sobre direitos civis e no interesse do público. Disse que em plenário se devia discutir qual o efeito que isto terá na responsabilidade do deputado e como vai afectar o estatuto da Assembleia no regime político. A Comissão disse que terei tempo para me explicar em plenário e que poderei explicar não só o procedimento como o comportamento político e a razão deste caso”.

Salienta o deputado que, independentemente do artigo aplicado, a sua defesa não difere: “Mesmo que seja a Mesa a decidir ou o plenário, tenho que defender o estatuto do parlamento e a independência dos deputados. Eu respeito o Presidente da Assembleia Legislativa, no sentido de seguir o artigo 27º em vez do 30º, porque o espírito é sempre defender a Assembleia Legislativa”.

Questionado sobre qual dos artigos preferia que tivesse sido invocado, o deputado considera que o 27º até será o mais viável: “Aplicar o artigo 30º não quer dizer que o processo pare, apenas não preciso de comparecer no tribunal mas o processo judicial continua. O 27º vai então dar lugar à suspensão do processo penal, de facto só neste caso é que consigo continuar com o meu mandato. Neste momento, aplicar o artigo 27º é uma solução viável”, defendeu.

Sulu Sou contou ter sido aconselhado pelo presidente da AL a não comparecer na reunião de ontem da Comissão: “Segundo o presidente, talvez não fosse adequado eu estar presente na comissão, porque os jornalistas podiam fazer perguntas sobre a acusação, e aqui na Assembleia Legislativa não se deve discutir a acusação. Mas depois de ouvir a opinião da nossa equipa jurídica, achamos que eu tinha o direito de assistir à reunião. E, com a autorização do presidente da Comissão, eu tive o direito de intervir”.

Uma reunião em que contou com o apoio de Au Kam San e de Pereira Coutinho: “Manifestaram claramente que não houve abuso de poderes, que eu estava meramente a defender direitos e que não devem suspender o mandato, permitindo-me cumprir todo o mandato”.

Sulu Sou revelou ainda que, até ao momento, apenas quatro deputados lhe estenderam o seu apoio para a votação no hemiciclo: Au Kam San, Ng Kuok Cheong, Pereira Coutinho e Agnes Lam. O deputado não baixa os braços e vai abordar os restantes: “Vou envidar os maiores esforços para esclarecer e dialogar com os deputados, não para convencê-los, mas para esclarecer os procedimentos, em caso de suspensão e não suspensão, qual será o impacto para o hemiciclo”.

E entende o deputado que existe uma motivação política neste processo? “Desde a participação nas eleições até à presente data que tenho vindo a sentir uma grande pressão. Houve de facto factores políticos, depois de ingressar neste hemiciclo tenho desafiado algumas matérias. Só posso dizer que neste ambiente político há uma situação tensa e os democratas, de facto, sentem uma certa pressão”, admitiu.