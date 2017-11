Sons dos anos 80 dão o mote a concerto na Pousada de Coloane  

A Pousada de Coloane recebe esta sexta-feira um concerto dos “80 & Tal”. Os três músicos vão tocar ‘covers’ de músicas da década de 1980, mas também outros temas mais recentes. Ao PONTO FINAL, Tomás Ramos de Deus, vocalista da banca, assegurou que o projecto “JazZés”, apresentado em Agosto último, vai continuar.

Os “80 & Tal” – banda de ‘covers’ de música dos anos 80 do século passado – apresentam-se esta noite em concerto na Pousada de Coloane. O grupo constituído por Tomás Ramos de Deus, Filipe Fontenelle e Miguel Andrade vai tocar temas conhecidos do grande público como “Isn’t She Lovely”, de Stevie Wonder, “Thinking Out Loud”, de Ed Sheeran ou “Every Breath You Take”, dos Police.

“É um misto entre uma ‘sunset party’ e um concerto de música ao vivo a seguir ao jantar. Nós tocamos muita música dos anos 80, é focado mais nesse ‘target’ mas, na verdade, nós tocamos de tudo um pouco”, contou ao PONTO FINAL Tomás Ramos de Deus. “Normalmente [em] todos os ‘covers’ que fazemos temos o nosso arranjo na nossa versão. Por mais que seja colado ao original depois acabamos – como já temos muitos anos disto e principalmente já temos muitos anos juntos – por fazer a nossa versão inconscientemente. Por mais que tenhamos o original na cabeça acabamos sempre por dar o nosso cunho pessoal aos temas”, explicou o vocalista dos “80 & Tal”.

A este jornal, Tomás Ramos de Deus assegurou que o projecto “JazZés”, apresentado de forma embrionária em Agosto último, num evento da Casa de Portugal, “vai andar para a frente”. Na altura, Diana Soeiro, coordenadora da Casa de Portugal, tinha já avançado ao PONTO FINAL a intenção de dar continuidade a esta iniciativa “e, quem sabe, no futuro gravar um disco”.

A continuidade do projecto, que atribui a temas portugueses conhecidos um novo fôlego jazzístico, foi agora reiterada pelo músico, que garantiu que o grupo está a trabalhar nos temas que serão apresentados no próximo ano: “Quando apresentámos o projecto aquilo desvirtuou-se um bocadinho porque nós fizemos as versões, mas aquilo foi só uma fase embrionária. Nós queremos trabalhá-las de forma ainda mais complexa para poderem ser apresentadas ao público de uma maneira mais séria em vez de ser simplesmente tocar a música do Rui Veloso ou dos Trovante [não] só com aquele nosso cunho pessoal mas com um arranjo especializado para ser apresentada ao público de uma forma mais séria, principalmente ao público do jazz, que é um público muito exigente”, explicou o músico.

Ramos de Deus espera, assim, que o projecto “JazZés” possa ser apresentado ao público no próximo ano e não fecha a porta à possibilidade da iniciativa se consumar num álbum: “Concerto primeiro e depois logo se vê conforme a aceitação e conforme também o nosso gosto em tocar o projecto se fazemos um disco ou não”.

Ainda para este ano, o público pode esperar novas iniciativas da parte dos três músicos. Contudo, Tomás Ramos de Deus não quis avançar com pormenores. Seja como “80 & Tal” ou “Sunny Side Up” – nome dado à banda de originais dos mesmos artistas – o trio ainda se vai apresentar até ao final deste ano em vários concertos. São eles dois espectáculos também na Pousada de Coloane e ainda na festa de Natal dinamizada pela Casa de Portugal.