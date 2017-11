Serviços de Turismo acrescentam funções à base de dados “Macau Tourism News Plus”

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) acrescentou duas novas funções à base de dados de informações online “Macau Tourism News Plus”. As duas novas funcionalidades – de subscrição e empacotagem – vão permitir aos utilizadores optar por receber notícias da Direcção dos Serviços de Turismo e de cobertura de eventos do interesse dos órgãos de comunicação social e descarregar, de uma só vez, várias notícias, fotografias ou anexos. A DST encontra-se actualmente a realizar os trabalhos da segunda fase de construção do sistema e espera poder apresentar as alterações à indústria turística de Macau no próximo ano.

A base de dados, lançada a 28 de Novembro de 2016, disponibiliza actualmente mais de 1.500 notas de imprensa, 7.300 textos com informações sobre actividades e cerca de 8.000 imagens, num total de mais de 16.000 registos. A função principal da “Macau Tourism News Plus”, como explica a Direcção dos Serviços de Turismo em comunicado, “é agrupar, numa só base de dados, notícias de turismo de Macau fornecidas por diferentes fontes”.

