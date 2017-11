Ryuji Kumita, o “dragão” japonês com o triplo da idade do campeão de F3

O piloto japonês Ryuji Kumita é um dos destaques na edição deste ano da prova de Fórmula 3 do Grande Prémio de Macau. Aos 50 anos, o automobilista nipónico vai bater recordes na chamada “prova rainha”, contando com quase o triplo da idade do actual campeão de F3, Lando Norris.

As corridas de Fórmula 3 em Macau são conhecidas pela sua vitalidade e juventude, servindo como plataforma para que os pilotos, alguns ainda adolescentes, se mostrem ao mundo com a esperança de virem a dar o salto para o apetecido mundo do Fórmula 1.

No alinhamento deste ano, porém, há um nome que sobressai precisamente pelo oposto: Ryuji Kumita. O piloto japonês, que ontem competiu na Guia com a alcunha de “Dragão”, tem actualmente 50 anos de idade, quase três vezes mais do que o actual campeão europeu de F3, Lando Noris, que tem 17 anos.

O piloto da B-Max Racing Team está a competir na Guia ao volante de um Dallara Volkswagen, procurando recorrer à experiência numa competição onde a juventude costuma triunfar. Será, de longe, o piloto mais velho no alinhamento da prova não só deste ano, como também o mais velho desde que a categoria se estreou no território em 1983.

O Grande Prémio de Macau tem a fama de captar os olhares de quem procura potenciais futuros campeões na Fórmula 1, mas este ano os olhares estarão também em Kumita, que terá um duplo papel em Macau. O japonês vai competir como piloto, mas é também o responsável pela B-Max Racing Team, que se apresenta com mais dois pilotos em prova: Yuhi Sekiguchi e Kenta Yamashita.

O piloto nipónico de 50 anos conquistou este ano o campeonato japonês de F3, tendo os seus parceiros de equipa vencido o mesmo título nas edições de 2011 (Sekiguchi) e 2016 (Yamashita). Ambos competiram já em Macau, tendo ficado muito perto do pódio, ao terminarem a prova na quarta posição.

No que diz respeito ao Grande Prémio de Macau tido na sua globalidade, Kumita não baterá um porque Albert Poon competiu na “Lotus Greater China Race”, em 2013, com 77 anos de idade. Poon correu também na Corrida da Guia, em 1994, com 58 anos, tendo terminado a prova na 16.ª posição.

Darryl O’Young, piloto de Hong Kong que regressa a Macau para competir na Taça GT, referiu que será “fantástico” poder ver Kumita correr no Circuito da Guia apesar da diferença de idades com os restantes pilotos: “É estranho competir com 50 anos de idade, mas os carros de F3 são bastante interessantes de conduzir. Compreendo a vontade das pessoas de correr nesta competição, e se o Kumita conduzir bem será muito interessante”, referiu O’Young.

O piloto de Hong Kong acrescentou ainda que as corridas de F3 em Macau servem normalmente como uma rampa de lançamento para jovens pilotos, o que irá fazer com que muita gente se prontifique a acompanhar a prova.