Rússia “continua a trabalhar” na luta contra o doping, apesar da suspensão  

As autoridades russas garantem que a agência anti-doping do país cumpre todos os critérios internacionais de independência e transparência e mantêm a fé na presença de atletas russos em grandes provas internacionais. Ontem, a Agência Mundial Antidopagem decidiu manter a suspensão da Agência Russa Antidoping.

A Agência Russa Antidoping (RUSADA) “continua a trabalhar” para cumprir os requisitos da Agência Mundial Antidopagem (AMA), apesar de continuar suspensa , quando faltam menos de três meses dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang2018, disse esta quinta-feira o seu director.

“A RUSADA cumpre todos os critérios de independência e transparência. Fizemos uma enorme quantidade de trabalho nos últimos meses”, adiantou o novo director da agência, Yuri Ganous, acrescentando não ter sido surpreendido pela decisão da AMA.

A decisão de manter a suspensão da Agência Russa (RUSADA), a menos de três meses do início de Pyeongchang2018, foi tomada ontem no Conselho da Fundação da AMA, reunido em Seul, e que seguiu a orientação do Comité Executivo do organismo.

A RUSADA foi suspensa pela Agência Mundial Antidopagem em Novembro de 2015, na sequência de um escândalo que afectou o desporto na Rússia, acusada de ter um sistema de doping apoiado pelo Estado de 2011 a 2015.

A Agência Mundial Antidopagem espera ainda um reconhecimento do relatório produzido pelo jurista canadiano Richard McLaren, que revelava a dimensão institucional do sistema de dopagem: “A RUSADA continua a desenvolver o seu trabalho e o mais importante, no momento, é garantir o desenvolvimento e o funcionamento da organização”, disse Yuri Ganous, destacando o aumento contínuo do número de inspectores do organismo.

Na sequência deste caso, os atletas russos foram excluídos de várias competições internacionais, entre as quais os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio2016.

Moscovo mantém a fé na participação nas Olímpiadas

Ontem também, o ministro dos Desportos da Rússia, Vitaly Mutko, rejeitou qualquer relação entre o prolongamento da suspensão da agência antidoping daquele país com a participação russa nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, em Pyeongchang, na Coreia do Sul.

“Não está, de forma alguma, relacionado com a participação da selecção nacional nos Jogos Olímpicos. Não houve nenhuma indicação de exclusão da Rússia por parte da Agência Mundial Antidopagem [AMA]”, disse Mutko, em declarações à comunicação social local.

O governante observou que a decisão da AMA de manter a suspensão à Agência Russa Antidopagem (RUSADA) era “esperada”, ainda que isso não a impeça de continuar a trabalhar, uma vez que essa decisão pertence ao Estado russo.

Apesar de reconhecido os “progressos importantes feitos pela Rússia em matéria de cumprimento dos critérios para o estabelecimento de um sistema antidopagem”, a AMA manteve a suspensão da RUSADA, motivada pela descoberta de um sistema generalizado de distribuição de doping com conhecimento e apoio estatal.