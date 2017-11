Quinteto na Taça da Corrida Chinesa a menos de um segundo diferença

O piloto chinês Zhang Zhi Qiang conseguiu registar o melhor tempo na sessão de treinos da Taça da Corrida Chinesa Suncity Group, prova que abriu oficialmente a pista no âmbito da 64.a edição da Grande Prémio de Macau.

A concorrência, porém, acabou por apertar o cerco a Zhang, já que o quinteto da frente, onde se encontra o macaense Hélder Assunção, terminou a sessão de treinos com menos de um segundo de diferença para o piloto mais rápido.

As provas qualificativas estão agendas para hoje bem cedo, com o arranque previsto para as 8h25. A corrida final propriamente dita está marcada para amanhã às 9 horas.