Quarta ligação: Governo vai enviar novo plano para Pequim até Fevereiro

O Executivo diz que tem já uma ideia preliminar de onde nascerá a quarta ligação entre Macau e a Taipa, anunciou ontem a presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, Ella Lei.

A deputada informou ainda que o Governo espera entregar um novo relatório para a aprovação do Governo de Pequim ainda antes do Ano Novo Chinês, depois de o Governo Central ter rejeitado uma primeira versão do documento.

A futura ligação, de acordo com as informações prestadas pelo Governo, a nova ligação também vai unir Macau à Zona A dos novos aterros e à ilha artificial da ponte sobre o Delta.