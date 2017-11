Proposta de lei sobre a contratação de cidadãos portadores de deficiência em conflito com a Lei Básica

A 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniu ontem para analisar e discutir a proposta de lei intitulada “Benefício fiscal à contratação de pessoas portadoras de deficiência”. Vong Hin Fai, presidente do organismo, adiantou que, de acordo com a assessoria jurídica do hemiciclo, uma alínea da proposta “viola a Lei Básica”.

Joana Figueira

A assessoria jurídica da Assembleia Legislativa (AL) alertou ontem a 3.ª Comissão Permanente do hemiciclo, responsável pela análise e discussão na especialidade da proposta de lei intitulada “Benefício fiscal à contratação de pessoas portadoras de deficiência”, para a existência de conflito entre uma das alíneas da proposta do Governo e a Lei Básica. A Comissão pede esclarecimentos ao Executivo, já que “relativamente às matérias fiscais, quanto ao montante de dedução, não há precedência de que esse montante não seja fixado por Lei”, consubstanciou o presidente Vong Hin Fai.

Em questão está o facto de os benefícios fiscais propostos para a contratação de cidadãos portadores de deficiência, de acordo com a Lei Básica, terem de ser aprovados em plenário. Porém, a iniciativa legislativa do Executivo propõe que o montante da dedução no valor do imposto complementar de rendimentos ou de quem exerça por conta própria as profissões liberais e técnicas do 2º grupo do imposto profissional seja “determinado por despacho do Chefe de Executivo depois de ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças”.

Vong Hin Fai salientou que “a iniciativa legislativa é da competência do Governo, mas a aprovação ou não [da proposta] é uma competência da Assembleia Legislativa”: “A alínea 15 do artigo 6º [do Regime jurídico de enquadramento das fontes normativas internas da Lei Básica], determina que as matérias relativas ao regime fiscal têm que ser fixadas por lei pela Assembleia Legislativa. São matérias que muito preocupam a assessoria, especialmente quando o Governo propõe que esse montante [deve ser] fixado por despacho”, acrescentou o deputado.

Vong Hin Fai garantiu, no entanto, que “a Comissão ainda não tomou nenhuma posição”, tendo-se limitado – naquela que foi a primeira reunião para apreciação na especialidade da proposta de lei – a “ouvir a apresentação feita pela assessoria, tendo a assessoria apontado que viola a lei básica”.

O presidente da 3.ª Comissão Permanente explicou ainda que o proponente quer que o “montante [de dedução] seja fixado por despacho do Chefe do Executivo para evitar que todas as vezes que esse montante seja actualizado tenha de ser apresentado e aprovado pela Assembleia Legislativa”.

O documento apresentado pelo Conselho Executivo em meados de Outubro propõe que às entidades empregadoras seja atribuída uma dedução de cinco mil patacas no valor do imposto pago por cada portador de deficiência contratado.

Em plenário, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, havia já esclarecido que o valor pode ser actualizado de acordo o desenvolvimento económico do território.

Outra das questões abordadas ontem na reunião da 3.ª Comissão Permanente foi o âmbito dos que beneficiam ou estão abrangidos pela proposta de lei: os contribuintes do imposto complementar de rendimentos e aqueles que exerçam por conta própria as profissões liberais e técnicas do 2º grupo do imposto profissional.

“A assessoria apontou que há determinados trabalhadores por conta própria que devem ser abrangidos neste âmbito, mas a proposta de lei deixa essas pessoas de fora. Nós temos de perguntar ao Governo para saber se tem ou não ponderado esta situação”, disse Vong Hin Fai, referindo-se aos empregadores titulares de cartão de registo de avaliação de deficiência.