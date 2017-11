Primeiro livro sobre cooperação jurídica entre os BRICS tem o cunho da Universidade de Macau

Chama-se “The BRICS-Lawyers’ Guide to Global Cooperation” e é o primeiro livro publicado a nível internacional sobre cooperação jurídica entre os países que integram o bloco BRICS. Lançado pela Cambridge University Press em Setembro último, a propósito da nona cimeira do bloco que agrupa o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul – um certame que teve lugar em Xiamen, na China Continental – o livro foi co-editado por três membros da Universidade de Macau (UM), nomeadamente o professor assistente Alexandr Svetlicinii, o instrutor sénior Denis de Castro Halis e o catedrático Rostam J. Neuwirth.

O trabalho abarca 16 capítulos que abordam temas como o comércio, investimento, propriedade intelectual, energia, protecção do consumidor, serviços financeiros ou educação jurídica. É considerado pela UM como um livro de referência para académicos, oficiais do governo, profissionais do direito, executivos, investigadores e estudantes.

“A publicação promove a cooperação jurídica entre os países do BRICS de duas formas. Primeiro, disponibiliza análises comparativas dos regimes nacionais legais nos países do bloco BRICS, que podem ser utilizadas como referência por académicos e profissionais. Segundo, os colaboradores elaboram no livro sobre direcções futuras da cooperação dos BRICS em determinadas áreas”, revela a Universidade de Macau em comunicado.

A cimeira anual do bloco BRICS reúne líderes políticos dos cinco países e, este ano, na província de Fujian, recebeu Michel Temer, Presidente do Brasil, Vladimir Putin, Presidente da Rússia, Narendra Modi, Primeiro-Ministro da Índia, Jacob Zuma, Presidente da África do Sul, tendo Xi Jiping sido o anfitrião do encontro.