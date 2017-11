  Prémios de música sul-coreana geram vaga nacionalista no Continente  

A Coreia do Sul voltou nos últimos dias a suscitar uma vaga de descontentamento nas redes sociais chinesas, depois de os organizadores de um dos principais galardões musicais sul-coreanos terem apresentado Macau, Hong Kong e Taiwan como países independentes. Os apelos ao boicote à K-pop não se fizeram tardar, com milhares de internautas chineses a recorrerem às redes sociais para expressar o seu descontentamento.

Milhares de internautas da República Popular da China estão a apelar ao boicote de música pop sul-coreana e de muitos dos mais célebres intérpretes do género musical conhecido como K-pop, depois do portal electrónico de uma organização do país – a MNet Asian Music Awards – ter identificado Taiwan e as Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong Kong como países independentes.

Também conhecida como MAMA, a MNet Asian Music Awards é responsável pela organização dos prémios homónimos, atribuídos pelo gigante sul-coreano do entretenimento CJ E&M. Os prémios MAMA estão entre os principais galardões da indústria da música sul-coreana, sendo transmitidos para países como a Coreia do Sul, a República Popular da China, o Japão, a Indonésia, Singapura, o Canadá ou os Estados Unidos da América.

A escolha dos melhores artistas, canções e vídeos musicais é feita pela Internet, através da plataforma electrónica da organização. Entre os grupos e artistas nomeados no âmbito da edição de 2017 dos Prémios MAMA estão PSY e G-Dragon ou bandas como EXO, Red Velvet ou Girls Generation.

Os prémios foram atribuídos pela primeira vez em 1999, numa cerimónia que decorre na capital sul-coreana, Seul.

Desde então, a iniciativa correu várias cidades e regiões, como Macau também a pontificar na lista. O território acolheu a cerimónia de entrega de prémios em 2010, um ano antes de Singapura ter sido escolhida como anfitriã do certame. Desde então, a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong tem sido o palco escolhido para acolher um evento que se tem pautado por uma misteriosa discrição, dado o tamanho colossal do mercado que a K-pop conquistou um pouco por todo o mundo.

A 1 de Dezembro, a antiga colónia britânica volta a acolher o certame, ainda que em conjunto com dois outros palcos, o Japão e o Vietname.

A pouco mais de duas semanas da realização da cerimónia de atribuição dos prémios, o evento viu-se no centro de uma enorme tempestade política na República Popular da China, com milhares de cidadãos chineses a apelarem ao boicote da música e de produtos sul-coreanos devido à forma como são definidos os locais de origem de alguns dos internautas a que é a dada a oportunidade de participara na votação.

Macau, Hong Kong e Taiwan são identificados no portal electrónico da MNet Asian Music Network como “países” e a caracterização enfureceu milhares de cidadãos da República Popular da China, que recorreram às redes sociais para manifestar o seu desagrado: “MAMA põe-te a andar da China”, “só há uma China” ou “a integridade territorial do país tem que ser mantida”, escreveram alguns utilizadores do Weibo.

O caso ganhou dimensões mais alarmantes depois da Liga da Juventude Chinesa ter partilhado a publicação que esteve na origem da polémica. Os ecos da insatisfação dos internautas chineses terão chegado à Coreia do Sul e levaram a CJ E&M a apagar a páginas com as referências que estiveram na origem da polémica.

Com a regulamentação, por parte das Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong Kong, da Lei do Hino Nacional na ordem do dia, a contestação também já chegou a Hong Kong, com alguns residentes da antiga colónia britânica a defenderem que a cerimónia de atribuição dos prémios MOMA prevista para o território vizinho deve ser cancelada.